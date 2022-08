Universidad Tecnológica del Perú: denuncian cambios perjudiciales en la malla curricular

Decenas de alumnos de distintas facultades como Electrónica, Telecomunicaciones, Mecatrónica y Ciencias de la comunicación, denunciaron que la Universidad Tecnológica del Perú había hecho cambios en la malla curricular que afecta la culminación de su carrera profesional en el tiempo estipulado .

Esta mañana del miércoles 10 de agosto varios alumnos y padres de familia acudieron al centro de estudios para realizar sus reclamos de forma presencial, dado que por medio virtual no habían obtenido respuesta o solución a su requerimiento.

“Hoy es el último día de plazo para la matrícula de mi hijo, he entrado a la plataforma y se supone que debe decir matrícula, pero no dice eso, dice ‘reincorporación’. Me confunde porque no sé cuál es el pago que corresponde”, mencionó Juan Suasnabar, uno de los padres de familia que estaba esperando ser atendido.

Los testimonios recabados por La República señalan que el aumento de cursos por cambio de malla curricular afectan no solo a los estudiantes que ingresaron desde el 2015 al 2018 , sino que también a los que están próximos en terminar su carrera.

“El pasado martes 26 de julio del presente año culminé con mis cursos de carrera, según la malla curricular. Ayer me di con la sorpresa de que me faltan siete materias, y hoy me aparecen seis que son de la especialidad de empresarial”, sostuvo una de las estudiantes.

Por su parte, el señor Víctor Gallegos, otro padre de familia de una alumna de la UTP de Ingeniería aeronáutica, manifestó que ella tenía problemas en su plan de estudios respecto a la matrícula, dado que ya está en décimo ciclo, pero no le han convalidado un curso que a sus compañeros sí .

Debido a este inconveniente, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha dispuesto el inicio de una indagación preliminar a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), atendiendo las denuncias realizadas por los alumnos, vía las redes sociales y ante la propia entidad.

Según la Sunedu, el objetivo de esta investigación preliminar es “contar con elementos de juicio que permitan dilucidar alguna presunta vulneración a la Ley Universitaria o normativa conexa“.

UTP responde por cambios en malla curricular

El director académico de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Luis Soto, manifestó para este medio que cometieron “un error” en la programación del sistema respecto a la malla curricular, y por política del centro de estudios, “ningún cambio en la malla curricular implica que un estudiante tenga que llevar más cursos”.