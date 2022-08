¿Las fórmulas para bebés son altas en azúcar? ¿Por qué no llevan octógonos?

¿Alguna vez notaste que las fórmulas lácteas no llevan octógonos? No es exactamente porque no contengan sustancias altas en azúcares, sodio o grasas trans. Para entender todo ello es necesario remontarnos a mediados del 2017, cuando se aprobó el decreto supremo N 017-2017-SA, el cual exoneró a estos productos (sucedáneos de la leche materna) de llevar dichas advertencias.

Aunque se presentaron diversas demandas judiciales para que no se varíe esta sección perteneciente a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, no fue hasta hace casi un año, el 26 de agosto del 2021, para ser exactos, que la Corte Suprema dictó una sentencia en la que declaró como nulo este reglamento que favorecía a las fórmulas. Es así que, actualmente, todas las marcas que producen sustitutos de la leche materna deberían estar obligadas de colocar octógonos .

Ha pasado un año desde que la Corte Suprema declaró como nulo este reglamento que favorecía a las fórmulas. Foto: Lácteos Latam

Sin embargo, hasta la fecha, estas mercaderías, que suelen ser consumidas por menores de edad en etapa de desarrollo, siguen sin presentar las etiquetas . Por ello, en esta nota de La República consultamos con un pediatra neonatal, así como con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), para poder absolver todas tus dudas sobre este tema.

¿Las fórmulas lácteas deberían llevar octógonos?

Estamos hablando de un producto que es ingerido por recién nacidos e infantes en constante desarrollo, por lo que el doctor Urquizo, decano nacional del Colegio Médico del Perú y médico pediatra, mencionó que los dos principales problemas a la hora de consumir fórmulas suelen ser la obesidad y los procesos respiratorio s, alérgicos, entre otros. “Está totalmente demostrado que las fórmulas en general y similares, generan obesidad y alergia”, puntualizó el experto.

Es así que el médico resaltó la importancia de que se coloquen estos adhesivos. “Los octógonos son necesarios como información, sirven para prevenir obesidad y otras enfermedades . Los padres deberán tomar sus propias precauciones y riesgos a la hora de comprarlo”, agregó.

¿Las fórmulas son altas en azúcares?

De acuerdo con el doctor Urquizo, el consumo de fórmulas lácteas suele producir en los menores problemas respiratorios, alergias y obesidad. Foto: difusión

De acuerdo con una investigación del medio BBC de inicios 2020, en el que analizaron 212 de estos productos disponibles en los supermercados y que se vendían en 11 países, se observó que el contenido de azúcar de estas leches era mayor a los 7.5 gramos por mililitro, cifra que superaba los niveles recomendados por el Parlamento Europeo. Asimismo, en las descripciones alimenticias, algunas marcas no colocaban los contenidos de azúcar por gramos, sino que por kilocalorías.

Ante este panorama, si es que en el caso peruano existen marcas que sobrepasan los límites establecidos, uno se podría preguntar ¿qué sucede si mi bebé consume este tipo de leches?

“Todos los bebés nacen inmaduros, lo que le ayuda a madurar es la leche materna. Si le dan al infante un alimento extraño como lo es la fórmula, cualquiera que sea la marca, esta le producirá alergia, cólicos, gases, asma. Es decir, le altera toda la inmunidad y su desarrollo propiamente”, explicó el doctor Urquizo.

¿Cómo afecta al consumidor la ausencia de octógonos, siendo este un menor de edad?

De acuerdo con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, si es que existen fórmulas que alcanzan o superan los límites establecidos y no cuentan con el octógono, esto significaría una trasgresión, tanto a la Ley en cuestión como al código del consumidor, en específico, en el primer punto del artículo VI, en el que se manifiesta que una de las finalidades es “la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de educación”.

“ Si el consumidor es un menor de edad y no se respeta esa condición, se está violando, claramente, no solo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, sino que también el código del consumidor ”, sostuvo Cáceres a La República.

Amplían plazo para que empresas usen adhesivos para octógonos en alimentos importados. Foto: difusión

En esa línea, el representante de la ASPEC agregó que los padres de familia tienen el derecho de conocer si los compuestos de estos derivados lácteos están sobrepasando los límites establecidos.

“Cuando un producto que debería llevar octógono no lo lleva, el consumidor no está recibiendo la información a la que tiene derecho. Esta situación es totalmente perjudicial porque está comprando esta fórmula basándose en una información inexacta. De no ser por el mandato del Poder Judicial, las personas seguirían comprando estos productos por años basándose en una creencia errónea” , precisó.

Piden celeridad

Teniendo en cuenta que la Corte Suprema dictó la sentencia hace casi un año, esta asociación ha exigido que las entidades correspondientes aceleren el proceso lo más antes posible.

“La ejecución de la sentencia de la Corte tiene que tramitarse con la mayor celeridad posible para poner fin a esta información inexacta que están recibiendo los consumidores. Pedimos la mayor celeridad posible porque se trata de un tema de salud pública y esto ya no puede esperar más tiempo ”, aseveró el presidente de la ASPEC.

¿Cuáles son los límites que establece la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable?

Los productos que alcancen o superen los siguientes niveles de grasas saturadas, azúcar y sodio deberán llevar octógonos: