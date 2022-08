EsSalud implementará aplicación para programar citas a asegurados

Desde septiembre estará disponible un aplicativo para celulares que permitirá a los asegurados de EsSalud obtener una cita médica de la forma más fácil posible. El gerente de la Red Asistencial en Arequipa, Yilbert Zevallos, mencionó a La República que, de esa forma, buscan que los pacientes puedan conocer mejor el día y la hora en que podrían atenderse , esto ante las falencias que se encuentran al sacarla por teléfono o de manera presencial.

El funcionario aceptó qué hay problemas en la entrega de citas vía teléfono. Y es que la mayor queja de los asegurados es que, cuando llaman el sistema, les menciona que no pueden acceder. Hay que insistir muchas veces para siquiera ser atendidos por la operadora, quien les señala que quizás no es la hora para citarlos o que ya no hay cupos.

“Con el aplicativo queremos dar solución a este problema. Estamos implementándolo de la mejor manera para que los pacientes no tengan problemas a la hora de sacar una cita por su teléfono”, añadió Zevallos.

En tanto, el gerente de EsSalud en Arequipa dio un balance sobre su gestión. Aseguró que las obras que se están realizando en los hospitales de Yanahuara, Paucarpata y el Carlos Alberto Seguín; se finalizarán en los próximos meses. Acusó que los anteriores titulares paralizaron los proyectos por diversas controversias con las empresas constructoras. Anunció que, de manera interna, se están efectuando investigaciones y saludó la intervención de la Contraloría y la Fiscalía.

“Yo haría un mes culpa si no estuviera haciendo nada. Ya vamos a tener listas varias obras y el domingo inauguraremos la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de Yanahuara, que contará con 12 camas y con todos los equipos necesarios para la mejor atención de los asegurados”, informó Zevallos.