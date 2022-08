Cusco: taxistas defraudados de congresistas Alejandro Soto y Guido Bellido

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, presentó el último 15 de julio un polémico proyecto de “Ley que autoriza de manera excepcional la circulación de vehículos con características menores destinados al servicio de taxi”. La norma busca permitir el funcionamiento de autos pequeños de 900 Kg de peso y 790 centímetros cúbicos de cilindrada como mínimo por un periodo máximo de tres años. La iniciativa legislativa fue cuestionada por algunos dirigentes del servicio de taxi de Cusco como Pedro Banda, ya que el compromiso de Bellido y Alejandro Soto, también congresista cusqueño, durante campaña electoral, sería modificar la norma que restringe los carros pequeños.

Actualmente, el servicio de taxi está regido por el D.S. 058 que señala que solo los carros con peso mínimo de 1.000 kg y 1250 de cilindraje como mínimo, pueden funcionar . La norma inicial mandaba un cilindraje de 1.500 kilos. El intento de formalizar a los taxis pequeños no fue bien recibido por algunos taxistas de la ciudad del Cusco debido a la temporalidad.

Pedro Banda narró que la exigencia de los conductores es la modificación de la norma. “Ese fue el compromiso del congresista Alejandro Soto, él nos prometió que podríamos trabajar, cuando le reclamamos que cumpla nos dijo que al ser presidente de la comisión de Transportes no podía hacerlo. Por eso luego buscamos al congresista Guido Bellido, pero lo que él propone no es lo que esperábamos, no estamos de acuerdo que sea una medida excepcional de tres años, eso no nos sirve”, cuestionó.

Según Banda, las medidas excepcionales se pueden conseguir en diálogo con las municipalidades que hacen cumplir la norma. Aseguró sentirse defraudado de la representación congresal. “Se olvidaron de sus promesas. En varias regiones ya se han pronunciado en contra”, dijo. No es la primera vez que parlamentarios prometerían acciones a favor de este sector durante la campaña electoral.

Banda asegura que el 90% de taxis en Cusco no cumplen los requisitos del D.S. 058. Mayormente se dedican al servicio autos pequeños como los modelo Suzuki y Kia Picanto.