Sunedu inicia investigación preliminar contra la UTP tras irregularidades en malla curricular

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)dispuso el inicio de una indagación preliminar a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en atención a las denuncias realizadas por los estudiantes , a través de las redes sociales y ante la propia entidad.

De acuerdo a la Superintendencia, el objetivo de esta investigación preliminar es “ contar con elementos de juicio que permitan dilucidar alguna presunta vulneración a la Ley Universitaria o normativa conexa ”.

Los hechos

El último viernes 5 de agosto, estudiantes de distintas facultades como Ciencias de la comunicación, Electrónica, Mecatrónica y Telecomunicaciones de la UTP denunciaron que la casa de estudios modificó la malla curricular sin autorización a solo unos cuantos meses de culminar su carrera profesional .

De acuerdo a los testimonios recabados por La República, la UTP actualizó su malla curricular este año 2022. Sin embargo, los alumnos afectados en su proceso de matrícula ingresaron entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con un plan de estudios distinto.

En esa línea, los estudiantes debían matricularse a su último ciclo, en el que llevarían entre dos o tres cursos faltantes. No obstante, cuando ingresaron a la plataforma de matrícula, se percataron de que la universidad les agregó entre cinco u ocho materias . Lo que les obligaría a llevar un año más de estudios y pagar nuevas pensiones.

Este aumento de cursos por el cambio de malla curricular también habría afectado a los estudiantes que culminaron la carrera el ciclo pasado (julio de 2022), lo que les llevaría a cursar un ciclo más. “El pasado martes 26 de julio del presente año culminé con mis cursos de carrera, según la malla curricular. Ayer me di con la sorpresa de que me faltan siete cursos, y hoy me aparecen seis cursos que son de la especialidad de empresarial”, refirió una de las afectadas.

“Todos los cursos los terminé en el ciclo marzo 2022-1 y no debería de tener ningún curso pendiente. Pero ahora me han agregado cursos, eso no le pueden hacer a las personas que están egresando”, contó otro perjudicado.