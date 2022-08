Sujeto tiene 18 denuncias por maltrato, violación e intento de feminicidio, pero lo dejan libre

Oscar Morales Medina ha sido denunciado casi 20 veces por violencia de género. De estas, solo lo han detenido en cuatro ocasiones y en todas ha salido libre. Incluso, en 2021 fue condenado a prisión por el periodo de 1 año y 8 meses. Esta nunca se hizo efectiva.

Ahora, en un nuevo acto de injusticia, la jueza Miriam López Castillo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la libertad inmediata sin comparecencia de Morales por el pedido de la fiscal de familia Wendy Calero.

Ello pese a que existen múltiples videos y audios que demuestran la violencia física y psicológica por la que pasa esta mujer. Ella y el padre de sus hijos se han separado hace más de 4 años. Sin embargo, Oscar Morales acude con frecuencia a la casa de la agraviada, rompe ventanas, puertas, e ingresa a la fuerza. Las medidas de protección que tiene ella y sus hijos no se cumplen. “Él viene a agredirme todos los días en mi casa. Agresión psicológica, física, mental; a mis hijos también”, señala a ATV.

Ha perdido la esperanza en las autoridades. Cuenta que muchas personas le cuestionaron y preguntaron por qué no denunciaba lo que le sucede, pero en realidad sí lo ha hecho. No una, ni dos o tres, son 18 veces en las que la agraviada acudió a la comisaría de Ate Vitarte para esperar ayuda. Allí le dijeron que lo más probable es que lo boten a las 48 horas, como, efectivamente, ocurrió.

“Tengo más de 15 denuncias y ninguna de ellas ha resultado. Solo lo han detenido 3 veces por 48 horas. Luego sale y sigue con lo mismo: vuelve a mi casa, se mete a las 2 a. m. y también me acosa”, manifiesta. “Todos los vecinos me dicen ‘¿Por qué no denuncias, por qué no actúas?’, pero cuando denuncio no funciona, solamente se lo llevan detenido por un rato y luego lo sueltan”, resalta indignada.

Revictimizada en comisaría de Ate Vitarte

Tras un intento de violación sexual, la agraviada llamó a la comisaría de Ate Vitarte. La PNP llegó y detuvo a Oscar. Personal del MIMP también apareció para corroborar que ella contaba con medidas de protección que dictaban alejamiento de Morales Medina.

“He perdido la confianza de continuar denunciando. Las tres veces que ha estado detenido ha salido libre. La justicia no me da la razón a mí. A pesar de que lo denuncio, le dejan salir”, sostiene.

En la comisaría le dijeron que por agresión psicológica no podía ser retenido más de 58 horas. También, en vez de brindarle protección, la revictimizan. “Las veces en las que yo he ido a denunciar me dicen que soy caserita de la comisaría de Vitarte”, añade.

De acuerdo al abogado Roberto Miranda, Óscar Morales Medina —el agresor— ya no es tipificado como “riesgoso”, sino como “riesgo extremo”, por incluso amenazar de feminicidio. Tras escuchar la resolución del Poder Judicial, la sobreviviente expresó su sentir. “Espero no ser la próxima víctima de feminicidio y estar sentada aquí para defenderme”.