Alumnos de Senati exigen volver a clases presenciales

Siguen a la deriva. Estudiantes del instituto Senati protestaron por el cambio de modalidad de estudios, de presencial a virtual, a última hora. Ellos reclaman que el centro de estudios les envío un correo electrónico el último sábado informando que las clases seguirían siendo virtuales hasta el próximo 29 de agosto. Sin embargo, muchos de ellos no leyeron dicho mensaje, haciendo que asistan ayer a las diferentes sedes.

Los principales afectados indicaron que el cambio fue a último momento y sin ningún sustento. Ellos han tenido que gastar más de S/600 para comprar uniformes y útiles de estudio. Incluso algunos de ellos viajaron desde provincia a Lima con la esperanza de por fin asistir a los talleres y las clases presenciales. “¿Quién nos asegura que el 29 de agosto no se van a suspender las clases presenciales?”, comentaron los jóvenes que se apersonaron a la sede de Independencia.

Otro aspecto que les preocupa es la falta de práctica en talleres, pues consideran no estar preparados. “Nosotros no hemos pisado ningún taller y ya nos mandan a empresas. No hemos aprendido nada”, precisó el estudiante Josué Fernández. Además de la presencialidad, piden que se disminuya el costo de la pensión y que Senati les brinde las razones que llevaron a decidir el cambio de modalidad. “La pensión es como una universidad, pero nosotros salimos con el título técnico”, indicaron.

“Es por el COVID-19″

Por su parte, la institución no se ha pronunciado de manera oficial. Sin embargo, en sus redes sociales respondieron algunos reclamos. Ellos indicaron que debido al aumento de casos de COVID-19 y por prevención han decidido postergar el retorno a la presencialidad para el 29 de agosto, dando inicio al 8 de agosto a las clases virtuales.

Asimismo, anunciaron que se aplicará un descuento del 10% para todos los estudiantes, en la cuota correspondiente al mes de agosto, “dado que durante este periodo las clases serán 100% remotas”, agregaron.

La clave

No es el único caso. En diversos institutos de Lima, como el Arzobispo Loayza, la mayoría de cursos siguen siendo virtuales. Los alumnos piden volver a las aulas.