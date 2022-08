Mujer que caminaba junto a su hija es atropellada por auto que se subió a la vereda en SMP

A través de imágenes de cámaras de seguridad se pudo ver el preciso instante en el que una mujer caminaba con su hija de 5 años cuando fue atropellada cuando un vehículo a toda velocidad se subió a la vereda

Según ATV Noticias, la señora María terminó con un fuerte golpe en la cabeza. El hecho ocurrió a metros de su vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

“Por favor yo agradecería cualquier tipo de ayuda, ya que yo soy madre soltera. Y no solo económica, sino psicológica para mi pequeña, ella anoche no pudo dormir, se despertó en la noche pegando gritos “, dijo la afectada de este accidente quien también exhortó a personas de buen corazón a apoyarla con un collarín.

Por otro lado, se supo que el sujeto identificado como Elvis Sandoval habría llegado a un acuerdo con las personas que residen en la vivienda donde ocurrió el accidente, ya que les repuso un muro de ladrillos que se vino abajo tras el impacto; sin embargo, esta situación no fue la misma con la señora María, puesto que el hombre solo le ofreció 250 soles.

El medio de comunicación señaló que en el parte policial aparece que lo que ocurrió fue un desperfecto mecánico, por lo que lo dejaron en libertad; no obstante, la víctima refirió que Sandoval le sostuvo que se había quedado dormido.

“Hay testigos que pueden decir que cuando él se paró dijo “seño por favor disculpe que me he quedado dormido. Y luego cuando nos estaban haciendo el dosaje etílico, él lo que me estaba ofreciendo para que yo dejara todo fueron 250 soles; yo no acepte, porque la vida de mi hija no vale 250 soles.

Si deseas apoyar a esta madre de familia quien trabaja vendiendo caramelos en la vía pública y limpiando casas puedes hacerlo al siguiente número: YAPE: 917764150