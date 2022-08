Compañía de Bomberos de José L. Ortiz no tiene línea telefónica desde hace 25 días

Desde hace 25 días, la Compañía de Bomberos del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (región Lambayeque), no cuenta con servicio telefónico ni internet, lo cual dificulta la rápida atención de las emergencias que surgen en la jurisdicción.

Al respecto, el jefe de esta sede, Arturo Huancas, expuso que, a pesar de las constantes llamadas a la empresa que suministra el servicio, hasta la fecha no se ha dado una solución. “Es bastante preocupante. En esta estación tenemos un problema muy grave, que es la línea telefónica. No contamos ni con línea ni internet. Es muy grave porque tenemos 25 días y no nos hacen caso”, explicó a La República.

Sin embargo, fue enfático al manifestar que esto no significa que se haya dejado de dar respuesta a la ciudadanía, dado que se han dado maña para la atención respectiva por intermedio de una radio y hasta por un celular. Eso significa que las llamadas al 116 ingresan a la central y esta se las deriva, pero, claro está, con algunos minutos de desfase.

Mensualmente, se atienden entre 6 y 8 emergencias. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

“Tenemos una radio. Las llamadas del 116 llegan a la central y nos comunican por radio o celular. Esto puede tardar unos minutos más y un minuto es bastante preocupante”, añadió Huancas.

Dato

Esta estación recibe entre 6 y 8 emergencias mensuales, entre incendios, choques de auto, traslados en ambulancia, etc.