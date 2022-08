Chiclayo: ciudadanos reclaman por incremento en recibos de agua de Epsel

Una larga fila de ciudadanos se advirtió en los exteriores de Epsel, ubicado en la avenida Grau del distrito de Chiclayo (región Lambayeque). Estas personas llegaron a reclamar por el excesivo cobro del suministro agua, el cual en algunos casos llegó a quintuplicar lo que habitualmente se cancelaba , según se denunció.

Este es el caso del señor Sebastián Bances, quien arribó hasta la entidad muy temprano desde el distrito de José Leonardo Ortiz. El denunciante señaló a La República que hasta el mes de junio de 2022 pagó 21,90 soles; sin embargo, un mes después recibió una facturación superior a los 150 soles.

“En julio me han puesto 155 soles, 5 veces más, por eso estamos reclamando. (En mi casa vivimos) dos personas nada más, y habiendo dos personas no se llega al consumo que ponen acá. He chequeado el número y no es el medidor que me corresponde a mí”, afirmó a este medio.

Como este, hay otros casos en los que los montos se duplican y hasta triplican. No obstante, este no fue el único reclamo, dado que muchos de los presentes se mostraron confundidos por el procedimiento de atención, el cual se hace a través de tickets. En muchos casos, no consiguen uno y tienen que volver en los días siguientes.

“El asunto es que, cuando se viene a reclamar, no nos hacen caso. Uno llama por teléfono, tienen su plataforma virtual, y tampoco hacen caso. La estrategia que emplean es que, si no venimos temprano, no nos dan ticket”, informó otro ciudadano.

Descargo

Ante esta situación, el gerente comercial de Epsel, Milton Calle Díaz, explicó que se trata de un proceso de sinceramiento de las lecturas, y por ello les viene un monto superior a lo que venían facturando.

Gerente comercial de Epsel, Milton Calle. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

“Atendiendo a lo justo, se tiene que hacer el cálculo promedio, pero inducido a través de un reclamo que lo estamos agotando en la vía de conciliación. Analizando cada caso, se les está refacturando y volviendo a cobrar el promedio, hasta que en la siguiente lectura se sincere cuánto es su consumo real”, explicó a La República.