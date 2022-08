Arequipa: Fiscalía investiga obra de UCI en hospital III Yanahuara de EsSalud

La construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el hospital III Yanahuara de EsSalud , tiene un retraso de 1 año y 4 meses. Debió culminar el 15 de abril del 2021. Recientemente, la Red Asistencial Arequipa de EsSalud informó que tiene un avance del 90% y que en este mes de agosto 2022 por fin sería inaugurado. Así sea cierto, la obra que ejecuta la empresa REGALMA EIRL no se librará de ser investigada.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abrió una investigación preliminar por el lapso de 60 días por presuntas irregularidades en la obra.

Las indagaciones del caso las dirigirá la fiscal Roxana Leiva Gómez. Incluso el pasado 2 de agosto solicitó al gerente Yilbert Zeballos Pacheco, bajo responsabilidad funcional, diferentes documentos sobre el proyecto inconcluso. Se pide desde el expediente técnico, hasta informes que acrediten que REGALMA es la que ejecuta la construcción en el nosocomio por S/ 4 millones 368 mil 160 , según la orden de compra.

Al día siguiente de la solicitud, un equipo del Ministerio Público, encabezado por Leiva acudió al hospital para recabar la información. Sin embargo, se les otorgó a EsSalud una prórroga de 15 días más para la entrega de toda la documentación.

Leiva aseguró que primero recabarán la información para luego realizar peritajes. Resaltó que las indagaciones podrían alargarse por ser un caso complejo.

Al mando de la empresa, recientemente, está Diana Velazco Moya y su madre Rosa Moya Castro. Ellas tienen vínculos con otros privados: RIOFERR y MACODI que también se les encargó obras en los hospitales Edmundo Escomel y Melitón Salas en medio de la pandemia del Covid-19.