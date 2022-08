Cuestionan gestión de OTASS, pero rechazan que autoridades ediles actuales administren Epsel

A través de la Resolución n.° 203-2022, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el procedimiento para restablecer atribuciones a las municipalidades en las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) que hayan logrado revertir las causales que conllevaron su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Entre las empresas que se encuentran en evaluación está la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

El regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Orlando Puell, subrayó a La República que todo indica que Epsel –por ahora- no será administrada por los municipios, ya que no habría logrado superar sus problemas técnicos y financieros.

“Han transcurrido cinco años desde el ingreso del RAT en Epsel, pero no hay mejoras sustanciales. El RAT no puede institucionalizarse solo porque no se revierte la problemática. Es necesario que se establezcan plazos y no se administre de manera indeterminada por la falta de resultados, además los funcionarios de Epsel deben informar sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas “, enfatizó Puell.

Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Wilmer Ramírez, afirmó que si en la actualidad Epsel retornaría a la administración municipal sería un fracaso.

“Se espera que Epsel retorne a la administración municipal, pero con nuevas autoridades que garanticen eficiencia, pues en la actualidad solo han demostrado ineficiencia en las comunas, pues, sería un fracaso. Es por eso que se espera la elección de las nuevas autoridades”, remarcó.

Ramírez enfatizó que OTASS debe dar a conocer los avances de la ejecución de las fichas técnicas y del presupuesto que le asignó el Ministerio de Vivienda. “Urge que se conozca los resultados del diagnóstico situacional de la EPS. No es posible que transcurran los años y el problema del sistema de saneamiento no haya sido atendido de manera integral”, recalcó.