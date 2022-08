Breña: lo siguieron desde el banco para quitarle los S/ 14.000 que había retirado de un banco

Dos delincuentes desataron su ferocidad contra un empresario que minutos antes había retirado 14.000 soles de un banco en el jr. Sullana, en el distrito de Breña. Los ladrones siguieron el taxi donde se transportaba el agraviado para robarle todo el dinero.

Una cámara de seguridad grabó el momento cuando una camioneta negra interceptó el taxi donde se encontraba el afectado. Asimismo, les cierra el paso y bajaron dos sujetos armados con pasamontañas.

De inmediato, amenazaron al conductor y al empresario que tenía el dinero en el canguro. En un primer momento, el afectado forcejea con el malhechor, pero prefiere no arriesgar su vida y le entrega todo. Los criminales al tener el botín caminan a su vehículo, siempre apuntando a sus víctimas y huyen. Todo sucedió en menos de 30 segundos.

“Yo me transportaba en un taxi de confianza y los delincuentes me siguieron desde que salí del banco. Me parece muy raro porque nadie sabía que yo iba a retirar ese dinero, todo es muy sospechoso” indicó la víctima.

También señaló que el dinero que había retirado en una agencia del banco BCP en la av. Venezuela no era de él, sino de un cliente. “Encima ese dinero no es mío, es de un cliente de quien iba a despachar su mercadería y ahora lo tengo que devolver. Yo sé que ya no voy a recuperar el efectivo, pero sí pido que capturen a los responsables”, contó la víctima a La República.

“Ellos sabían todo. La del banco que me atendió para despacharme me hizo a demorar demasiado. Me dijo ‘tengo billetes de S/ 200′; de ahí me saca billete de S/ 100, los guarda, billete de S/ 50. No sé si el banco también tenga que ver en esto. No sé qué pensar. Adivinos no son para que sepan que tengo la plata ahí”, agregó.

En tanto, el perjudicado puso una denuncia en la comisaría de la unidad vecinal de Mirones.