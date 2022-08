“Si estamos acá no es por gusto, es porque necesitamos”: padres acampan afuera del Hospital del Niño

Con información de Giuliana Castillo/ URPI - LR

En los exteriores del Hospital del Niño en Breña, se puede divisar una serie de carpas cubiertas por plásticos azules en las que más de una decena de padres y madres que provienen de provincia deben pasar las noches, debido a que no cuentan con los recursos económicos para poder alquilar cuartos cerca del nosocomio.

Algunos familiares ya van casi un año en esta situación, ya que esta institución y el seguro no cubren gran parte de los gastos de los diferentes tratamientos y análisis que se realizan a los menores, según el testimonio de los agraviados. En esta nota de La República, conoce las historias de algunos de ellos.

Paola y su interminable espera

A pesar de que ya han transcurrido 8 meses, el hospital no le da hasta ahora los resultados que necesita para que puedan operar a su pequeño. Foto: Giuliana Castillo/ URPI-LR

Paola es una madre de familia que lleva siete meses esperando el resultado de un examen con el cual podrían intervenir quirúrgicamente a su pequeño, quien padece de malformaciones, así como de espina bífida. Ella proviene de un caserío ubicado en Juanjuí y solo en bolsas de colostomía para su hijo debe gastar alrededor 360 soles por paquete, por ello la opción más económica es quedarse a las afueras de este establecimiento.

“ Siete meses que estoy acá y ningún resultado me dan. Solamente me derivan a urología y neurología ”, sostuvo la afectada.

Asimismo, ella ha denunciado que el Seguro Integral de Salud no provee todos los gastos del tratamiento de su menor. “Yo tengo que comprarle con mi plata, estas cajas que cuestan S/ 360. Cada 15 días debo estar comprándole y el SIS no me cubre”, relató Paola.

Si deseas brindarle ayuda puedes comunicarte al 917508527.

El largo camino de Elidor

Elidor Neyra debe comprar las medicinas de su bebé en el extranjero, debido a que el SIS demoraría demasiado en traerlos. Foto: Giuliana Castillo/ URPI-LR

“Si estamos acá no es por gusto, es porque necesitamos porque pedimos ayuda para nuestros hijos. Yo sé que todo puede estar caro menos la salud de nuestros menores ” menciona Elidor Neyra, padre de familia, a quien ya no le alcanza el dinero para seguir pagando la larga lista de exámenes que requiere su bebé que sufre del síndrome de West, una rara enfermedad que le provoca convulsiones y que afecta su desarrollo psicomotor.

“El hospital nos hace un montón de cobros. Yo tengo demasiados gastos que el SIS no cubre y me he quedado sin plata” indicó.

De esta manera, Elidor aseveró que debe pedir apoyo económico a sus familiares y amigos para comprar las medicinas en el extranjero, dado que el seguro se demora demasiado en brindárselos. “ Esperar del SIS es esperar por gusto”, puntualizó.

El número de ayuda a esta familia es el 981013970.

Piden ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo a Trujillo

El pequeño de dos años nació con un tumor en el cerebro, y hace poco le diagnosticaron cáncer de tercer grado. Foto: Giuliana Castillo/ URPI-LR

Miguel Fernández es proveniente de Trujillo, hoy se enteró de que su hijo de dos años falleció. Ahora, junto con su esposa, pide ayuda para poder trasladar al menor a su ciudad natal.

“Me acaban decir que mi hijo falleció a las cuatro de la tarde, ya me entregaron sus cosas, pero necesito ayuda para poder trasladar el cuerpo a Trujillo y darle sepultura. Al parecer esperó que su madre llegue para despedirse”, agregó el padre del menor.

El pequeño de dos años nació con un tumor en el cerebro, y hace poco le diagnosticaron cáncer de tercer grado. Su familia encuentra la paz al saber que su pequeño ya dejó de sufrir.

Si usted desea brindar alguna ayuda economía puede realizarlo al número de Yape 931633429.