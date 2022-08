Promoción de colegio ingresó a la Universidad del Callao: ¿cuál es el secreto de su preparación?

¡Lo hicieron de nuevo! Un total de 62 alumnos de la institución educativa Juan Pablo Peregrino logró obtener una vacante en la Universidad Nacional del Callao, proceso de admisión en el que compitieron con otros miles de postulantes, quienes también tienen el sueño de estudiar una carrera profesional.

La escuela ubicada en el populoso distrito de Carabayllo lleva 26 años dedicada a la educación y no es la primera vez que sorprende con los resultados de sus estudiantes. En 2018, otra promoción de 22 menores logró posicionarse entre los ingresantes a la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La Universidad Nacional de Ingeniería también suele tener ingresantes de este colegio, que parece haber encontrado la fórmula para asegurar el futuro estudiantil de su alumnado. El coordinador académico del plantel, Edgar Palacios, conversó con La República y reveló algunos de los métodos de enseñanza que se aplican en el Juan Pablo Peregrino.

Educación integral

A diferencia de muchos colegios preuniversitarios, que empiezan la preparación para el ingreso a las casas de estudios superiores a partir de cuarto o quinto de secundaria, la escuela Juan Pablo Peregrino se comporta como un semillero y se enfoca en ese objetivo desde el nivel inicial.

“Nosotros trabajamos desde inicial y para los niños que se integran al colegio después, cuando están en primaria o secundaria, hacemos talleres de nivelación. Son completamente gratuitos y le ponemos bastante empeño para que la educación sea para todos, no trabajamos solamente con un grupo”, aseguró.

Para el docente, los alumnos que no consiguen entender los temas de las distintas materias son casos a los que les presta principal atención. A quienes se atrasan les brindan asesorías de refuerzo hasta que ellos mismos superen los cursos.

Además de lo cognitivo, la entidad busca formar en valores y para ello organizan paseos, visitas de estudio y talleres de educación física.

Otro de los factores que resalta Palacios es el compromiso de los padres de familia con la formación de sus hijos. “Su apoyo debe ser constante, de eso dependen los resultados”, aseveró. Incluso, organizan escuelas de padres para enseñarles cómo lidiar con el proceso.

Currícula

Para Edgar Palacios y el equipo de docentes del colegio Juan Pablo Peregrino, fue necesaria la restructuración de la malla curricular dada por el Ministerio de Educación, por lo que decidieron reforzarla con más competencias.

“Revisando lo que el Minedu nos da a nosotros, no nos apoyaba mucho, entonces nosotros mismos empezamos a trabajar de una manera distinta. La currícula del estado dista mucho del sílabo para exámenes de admisión, entonces, nosotros fuimos modificando y aplicando, de tal manera que tampoco perjudique los momentos de los chicos. De repente a un niño de 12 años no le vamos a poner mucho análisis, porque no lo va a hacer, todo lo hemos ido descubriendo y mejorando, nos ha permitido trabajar mejor con los chicos”, explicó.

Asimismo, el educador resalta el hábito de la lectura, la ortografía, la escritura y las matemáticas como pilares que están presentes en la formación de sus alumnos desde el nivel inicial hasta que se gradúan.