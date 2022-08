Una mujer dio a luz a su bebé en pleno vuelo de Lima a Juliaca. El alumbramiento fue todo un éxito debido a que en la aerolínea viajaban varios médicos como si todo hubiese estado previsto para la llegada del nuevo ser.

De acuerdo a Latina, se trataría de Rosalía, una madre de aproximadamente 30 años de edad, quien dio a luz a su segundo hijo en pleno vuelo. El medio informó que ambos fueron asistidos por el médico del plantel deportivo “Pirata Fútbol Club”, quien también se dirigía a la ciudad de Juliaca en Puno.

En el vuelo se encontraban un médico intensivista, una pediatra y hasta un ginecólogo, quienes no dudaron en auxiliar a la madre. Se trató de una experiencia sin igual la que vivieron los pasajeros del avión que se dirigía de Lima a la Ciudad de los Vientos.

El médico Carlos López contó que la madre comenzó con las contracciones al poco tiempo que el avión había emprendido el viaje.

“Afortunadamente en el vuelo había intensivista, una pediatra y también un ginecólogo. A pesar de las circunstancias, creo que en ningún lado he visto tantos médicos juntos para atender un parto”, contó el galeno Carlos López.

“Bueno, yo me paré. Vi que estaba pasando. Me comunicaron que era una gestante”, detalló. Al ver que la mujer estaba en plena labor de parto tras sentir las contracciones, no dudó en ayudarla.