Loreto: comunidades indígenas bloquean el río Marañón y exigen al Estado atender sus demandas

“No nos escuchan, parece que no toman interés”. Comunidades indígenas decidieron bloquear el río Marañón ante la negativa del Gobierno de escuchar sus demandas relacionadas a temas de salud, de contaminación ambiental y educación. Piden que la PCM tenga una reunión con ellos y de esta forma se elabore un plan que solucione las problemáticas.

“Hay derrames de petróleo continuamente en el sector, tenemos agua contaminada. Incluso esa agua contaminada sale directamente al Marañón”, señala Reiner Flores Cariajano, jefe comunal y apu de Nueva Alianza.

Se trata de aproximadamente 2.000 indígenas apostados en el lugar de manera indefinida. En el caso de la contaminación, ellos manifiestan: “Estamos pidiendo a PetroPerú que asuma su responsabilidad de darnos agua limpia que nosotros necesitamos para nuestro consumo”.

En cuanto a educación, detallan que en el lugar no hay profesores y los estudiantes siguen llevando clases virtuales. Asimismo, sostienen que no tienen vacunas contra la COVID-19 debido a que carecen de postas médicas y hospitales. “En cuanto a las vacunas, se han ido gestionando en estos días, pero anteriormente ha sido omiso, cero atención por lo que en este sector no contábamos con puestos de salud ni botiquines implementados”.

Por todo ello, exigen una reunión con la PCM. “Nosotros pedimos que se instale una reunión de coordinación, de diálogo con el pueblo indígena. Aquí que se realice una reunión lo más rápido posible para llegar a buenos acuerdos. Nosotros no queremos otra cosa más que diálogo, dialogar y de ahí sacar avances significativos”, resaltan.