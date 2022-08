Hay 10 niños en UCI por COVID-19: ministro de Salud pide a padres que autoricen vacunación de sus hijos

En medio de la cuarta ola de la COVID-19 en Perú, no solamente se han visto afectadas aquellas personas que no han cumplido con la totalidad de sus dosis, o las que no han recibido ninguna vacuna, sino que también se ha perjudicado la población infantil, que no ha conseguido el permiso de sus padres para que se proceda con su inmunización. Por ello, el ministro de Salud, Jorge López, instó a los apoderados a flexibilizarse con ello.

El titular del Minsa recordó que este lunes 8 de agosto los menores regresarán a clases, p or lo que es importante que los padres firmen la carta de consentimiento que permita vacunarlos contra la COVID-19 para que se puedan prevenir complicaciones al estar desprotegidos.

El grupo etario que requiere la inmunización es de 5 a 11 años, para que se complete el esquema de vacunación a nivel nacional que hasta el momento no se ha podido cumplir a cabalidad debido a quienes aún se resisten a recibir las dosis.

“ El punto crítico que tenemos con ellos (los niños de 5 a 11 años) es que la autorización tiene que ser firmada por los padres. Mandamos las autorizaciones y nunca vuelven firmadas ”, añadió.

Hay 10 pacientes pediátricos hospitalizados por COVID-19

En esa línea, López dio a conocer que están hospitalizados 10 pacientes pediátricos a causa de la COVID-19, quienes vienen siendo atendidos en los Institutos Nacionales de Salud del Niño de San Borja y de Breña.