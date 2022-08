Estiman que 30% de turistas cancelará visita a Arequipa en este mes

Roberth Orihuela Q.

El sector Turismo es el más golpeado tras la pandemia del Covid-19. La cuarta ola obligó a la cancelación del Corso de la Amistad y la Bajada de Capos. Ambos eventos son típicos de las fiestas por el aniversario de la ciudad .

Al respecto, el pastpresidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama Salinas, rechazó la decisión de las autoridades y las culpó por no poner más énfasis en la inmunización de los ciudadanos. “Ya sabían que no llegábamos al 80% de vacunados y se pusieron a organizar el aniversario, haciendo que nosotros ofrezcamos paquetes a los turistas. Mientras tanto, ¿qué hicieron las autoridades para evitar este tipo de medidas? No hay planificación”, aseveró.

Valderrama Salinas explicó que en años anteriores a la ciudad de Arequipa por el aniversario llegaban 150 mil turistas, pero para estas fiestas post pandemia se esperaban solo 30 mil. Aún así los ánimos en los operadores de turismo eran muy buenos.

PUEDES VER: Pago de favores políticos entre Anghelo Huerta y la gobernadora de Arequipa

Tras el anuncio de la cancelación de algunos eventos importantes, se espera que el 30% de los turistas que hicieron reservaciones empiecen a cancelarlas por la incertidumbre. “Además los que llegarán no estarán con la mejor predisposición. Cuando se vayan seguramente no recomendarán venir a la ciudad”, añadió el past presidente de AVIT.