¿Agotado por la exigencia de la universidad? Crean robot para cuidar la salud mental de estudiantes

Con frases como “llama a tus amigos” y “conversa con tus papás”, el robot Amigus, creado por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), tiene el objetivo de romper la rutina de los alumnos, lo que implica estar casi todo el día frente a la computadora u otros dispositivos electrónicos.

La gran exigencia de cursar una carrera afecta en demasía la salud mental. Amigus será el compañero de las personas en momentos de soledad, de acuerdo a Carmen Espinoza y Andrés Álamo, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica que diseñaron al robot.

El aparato tiene una identificación de emociones a través de un botón en el que se puede marcar si estás feliz, triste, angustiado o molesto. De acuerdo a lo elegido, los ojos del robot cambiarán.

“La expresión será acorde a tu estado anímico. La idea es compartir los sentimientos. Tanto la espalda como la cabeza del robot cuentan con sensores para que se pueda interactuar con él”, detalló Alamo.

Expresión de "Amigus" cambia de acuerdo a las emociones. Foto: Andina

Agregó que tiene una textura suave para aliviar el estrés. “Los brazos son de textura suave, similar las de las pelotitas antiestrés. Si bien, de momento, se utilizan botones para que el robot conozca cuáles son las sensaciones del usuario, se busca, en un futuro, que se implementen cámaras para que las expresiones sean identificables”, precisó.

La compañía que ofrece Amigus no es invasiva, por lo que brinda consejos de manera sensible. “Con los consejos que te brinda trata de que el usuario no se encierre en su rutina diaria”, resaltan.