“Vete de aquí”: joven denuncia que vecinas la discriminaron y agredieron verbalmente en Miraflores

El último 5 de agosto, Adriana Muñoz Flores fue víctima de discriminación y agresión verbal en el parque Grau en Miraflores. Ella se dedica a pasear las mascotas de diferentes vecinos que viven cerca de su residencia en dicho distrito y salió, como casi todos los días, con ellos. No obstante, no contó con que un grupo de mujeres la agredieran verbalmente hasta hacerla llorar por el terrible momento vivido.

Según el testimonio que contó Adriana a La República, el grupo de vecinas siempre se reúne en dicho espacio a bailar y realizar algunas actividades los días lunes, miércoles y viernes. Este viernes, la joven pasó por el lugar con el mismo propósito: salir a pasear a las mascotas.

Sin embargo, no imaginó que esto provocaría insultos en su contra. “Estaban a tres brazos de distancia de donde yo pasaba. Unas bailaban y una de ellas estaba a un costado escribiendo. Yo paso a su costado, ella (la que estaba sentada) empieza gritarme y a tratarme feo. Ella dice: ‘Tu perro me puede botar’. Yo le respondo: ‘Yo ni siquiera he pasado cerca de usted’. Y la señora me replica: ‘Pero puede pasarme por la piernas’. Con un tono enérgico”, acotó.

En ese momento, la agraviada contó que empezó a recibir más insultos y le dijeron que se “largue”. Muñoz, al ver a personal de Serenazgo, decidió acercarse para notificar lo ocurrido, pero solo le respondieron que “son adultas mayores y que opte por no hacerle caso”.

“Ya me estaba retirando, pero ellas seguían con sus improperios. Yo les digo que lo que hacían no era legal, ya que es un parque público. Ahí es donde todas se me vienen en mi encima y me empezaron a decir: ‘¡Yo pago tus impuestos! ¿Tú de qué hueco has salido? Ándate al cono de donde has venido. Seguro vienes del cerro de San Juan’. Incluso dijeron que no soy miraflorina. Yo vivo acá y tengo este espacio desde hace un año’”, mencionó.

La víctima —al responder que también era de Miraflores— fue cuestionada. “Me dijeron ‘Tú qué vas a ser miraflorina… Ni siquiera pierdas tu tiempo. Es solo una paseadora de perros. Vales m***’”, narró.

Asimismo, la joven señaló que en un momento la empujaron y hasta le quitaron el celular. “Siendo miraflorina o no, merezco respeto. Yo soy de aquí. ¿Qué será con personas que vengan de otro lugar? (…) No estoy pidiendo que me dejen hacer a mí lo que me dé la gana, sino respeto, por este tipo de actitudes”, precisó.

En uno de los videos se escucha a una de las señoras tildar de “chusco” a uno de los perros que paseaba y señalar que podría “tener enfermedades”. Por otra parte, la víctima sostuvo que el personal de Serenazgo de Miraflores llamó a la Central, pero no se llegó a nada.

“Yo entiendo al serenazgo. Me he topado varias veces en situaciones donde algunos ciudadanos los tratan mal a ellos y por eso ponen en riesgo su trabajo”, dijo.

Este sábado 6 de agosto, el regidor Carlo Angeles envió una carta a la Municipalidad de Miraflores para que se aplique una sanción por este tipo de actos discriminatorios. Asimismo, ha pedido a la Fiscalía que intervenga.

Piden indagar sobre discriminación en Miraflores. Foto: Twitter/Carlo Angeles

Denuncia la discriminación

Si quieres reportar algún hecho, no dudes hacerlo en la plataforma de Alerta contra el Racismo: https://alertacontraelracismo.pe/reporta.