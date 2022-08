Miraflores: padres buscan cama UCI para su hija de 3 años que está en estado de coma

Máxima difusión. Padres de familia están desesperados por la salud de su pequeña hija de 3 años, quien recientemente fue internada en el hospital Casimiro Ulloa, ubicado en Miraflores, por un tumor en la cabeza.

La niña, que responde al nombre de Kendra, está en estado de coma, por lo que necesita con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ; sin embargo, en este nosocomio, no hay disponibilidad, por lo que tienen que trasladarla a un centro de salud pediátrico.

“Mi hija llegó en un estado de coma cuando la trajeron acá. Mi hijita ahora lo que necesita es una cama UCI y está con un ventilador mecánico, con sondas y le paran haciendo dormir. Los médicos me han dicho que ella necesita de emergencia un hospital pediátrico y nos dicen que no hay”, relató Giancarlo Vergara Espinoza a RPP.

Ya han pasado 11 días desde que la pequeña recayó y hasta ahora no hay noticias sobre un próximo traslado. Esto tiene en vilo a los progenitores, quienes están durmiendo en los exteriores del hospital desde que la paciente está en emergencias.

Además de la inquietud por la salud de su pequeña, los progenitores también están preocupados por el dinero: aseguran que no les alcanza para los medicamentos que tienen que comprar diario. Ellos han estimado que gastan alrededor de 600 soles cada día.

“Trabajo el día a día, soy taxista, pero a veces las cosas no me alcanzan. Me las tengo que arreglar como sea porque las cosas que me piden para pediatría acá no hay, ya que es un hospital de adultos. Mi hija en sí necesita de emergencia una cama UCI”, indicó.