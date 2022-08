Huancaruna: “El presidente Castillo aseguró que su Gobierno sería de ancha base, pero no cumplió”

Tras la ratificación de Aníbal Torres como titular del Consejo de Ministros, el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Olivio Huancaruna, enfatizó que con esta decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, la crisis política se agudiza, que a su vez debilita la inversión privada en el país. “Creo que hay un doble discurso del mandatario cuando invita a los empresarios a ejecutar obras, cuando sus medidas solo ahondan la inestabilidad del país”, expresó.

Apreciación

En declaraciones con La República, Huancaruna lamentó que el mandatario no priorice el bienestar común, que implica mejorar el diálogo y la concertación con el Congreso y así formar un gabinete de ancha base, tal como lo aseguró en su primer mensaje presidencial de 2021.

“Es una pena que opte por decisiones que reflejan solo enfrentamiento con el Poder Legislativo , en razón que el premier, Aníbal Torres, no demuestra capacidad de diálogo con los diferentes actores de la política. En más de una ocasión, el presidente de la República aseguró al pueblo que su Gobierno sería de ancha base, pero no cumplió”, enfatizó.

Olivio Huancaruna pidió diálogo y concertación. Foto: La República

El representante de los empresarios manifestó que la problemática en el contexto político se desbordó, lo cual es un mensaje negativo para el sector empresarial. “¿Qué seguridad tiene el empresario nacional y extranjero para invertir en el Perú a través de obras? Creo que ninguna”, enfatizó Huancaruna.

Agregó: “ La atención del Ejecutivo se centra en intereses personales y no del pueblo , una situación que se demuestra en la última reconformación del gabinete ministerial, que tiene los mismos rostros”.

En ese sentido, manifestó que se necesitan políticas claras que brinden confianza al inversionista, ya que con sus intervenciones a través de obras y servicios se generan puestos de trabajo.

Exportaciones

En ese contexto, enfatizó que el Gobierno nacional resalta los dividendos de las exportaciones aún en la pandemia por la COVID-19; sin embargo, señaló que existen tratados internacionales ya establecidos que favorecen el envío de productos a mercados internacionales, como España y Estados Unidos.