UTP: alumnos denuncian que agregaron cursos extras a malla curricular a meses de terminar carrera

Desde la madrugada de este 5 de agosto, alrededor de 210 alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) viven un calvario en el proceso de matrícula, luego de percatarse de que la casa de estudios les cambió la malla curricular sin autorización y a meses de culminar su carrera universitaria .

De acuerdo a los testimonios recabados por La República, la universidad cambió la malla curricular este año. No obstante, los estudiantes afectados ingresaron entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con un plan de estudios diferente.

PUEDES VER: Karin Quijada es la primera mujer con discapacidad auditiva que se gradúa como doctora en San Marcos

En ese sentido, para egresar de la carrera, en algunos casos, solo les faltaban dos o tres cursos. Sin embargo, al momento de ingresar a la plataforma de matrícula, se dan con la sorpresa de que las materias que les restan ascienden a cinco u ocho. Esto los obligaría a quedarse un año más de estudios y, por ende, pagar nuevas pensiones.

Egresados tendrían que estudiar un año más

El problema de este cambio irregular del plan de estudio es que ha perjudicado también a los que ya habían cumplido con todos los créditos y culminado la carrera. “El pasado martes 26 de julio del presente año culminé con mis cursos de carrera, según la malla curricular. Ayer me di con la sorpresa de que me faltan siete cursos, y hoy me aparecen seis cursos que son de la especialidad de empresarial”, refirió una de las afectadas.

“Todos los cursos los terminé en el ciclo marzo 2022-1 y no debería de tener ningún curso pendiente. Pero ahora me han agregado cursos, eso no le pueden hacer a las personas que están egresando”, contó otro perjudicado.

Medidas tomadas

Ante la situación, los estudiantes se organizaron y presentaron una carta a la Dirección Académica de la universidad, luego de agotar las otras vías de reclamo, tanto por los canales oficiales como por redes sociales.

Los más de 200 alumnos firmaron la carta y presentaron pantallazos del cambio que notaron, de un día a otro, en su portal de estudiantes.

Carta presentada por los estudiantes a la Dirección Académica de la Universidad. Foto: captura de Word

Respuesta de la universidad

Por medio del equipo de prensa, la UTP respondió a La República que “los inconvenientes que se suscitaron en el proceso de matrícula con algunos alumnos han sido resueltos. Por ello, ningún estudiante deberá llevar cursos adicionales ni se verá afectado en su avance curricular”.

Sin embargo, los afectados aseguraron que, hasta el momento, no han recibido una solución y en su plataforma siguen apareciendo las materias que no les corresponde llevar. A su vez, el Servicio Al Estudiante (SAE) de la universidad, ante el reclamo presentado, les ha manifestado que, “con la finalidad de potenciar tus habilidades, hemos rediseñado la malla curricular, manteniendo tu avance de créditos y horas. Estas modificaciones entrarán en vigencia a partir del ciclo marzo 2022″.

“Ellos nos quieren recortar cursos porque así ganan más por créditos. Quieren que nos quedemos eternamente siendo estudiantes”, protestó una de las perjudicadas.