Puente Piedra: adulta mayor fue estafada y pagó S/ 18.500 por terreno que tenía dueño

Desde hace casi tres años que esta mujer de la tercera edad vive un calvario. Se trata de Laura Moreno, de 72 años, quien pagó 18.500 soles al contado por la compra de un terreno de aproximadamente 67 hectáreas en Puente Piedra. Sin embargo, todo se habría tratado de una estafa, ya que —al llegar a la que sería su propiedad—se dio con la sorpresa de que aquel predio ya tenía otros dueños.

El caso empezó en diciembre del 2020, cuando la agraviada vio el aviso de venta vía Facebook. Ella contactó con Suplicio Payajo Montano, quien se presentó como el propietario del lote en cuestión y le mostró una serie de documentos notariales con los que aseguraba ser el titular del extenso inmueble.

“Yo pagué 18.500 soles, pero cuando vengo a verlo, con los documentos en mano, no me dejaron ingresar. Suplicio Payajo me dijo que todo el lugar era de él, pero la verdadera dueña dice que no lo conoce”, relató a ATV la víctima.

En esa línea, para hacerle creer que la venta era real, el presunto estafador firmó junto a la agraviada un documento notarial en el que se certificaba la compra del predio, así como el compromiso de Laura de pagar el resto del dinero en 18 cuotas de 1.438 soles.

De esta manera, cuando la víctima se acercó al terreno, la cuidadora le mencionaba que la empresa Pucaloma era quien figuraba como propietaria de dicha área.

Sin ahorros y sin poder operarse

Tras haber sido estafada, la mujer de la tercera edad, quien padece de fibrosis pulmonar y cataratas oculares, se ha quedado sin dinero ni ahorros para realizarse los tratamientos correspondientes, ya que vendió su casa en Chimbote para poder comprar dicho lote.

“Yo necesito mi plata, ya no quiero el terreno, necesito poder curarme. Yo tengo una enfermedad que es la fibrosis, también quiero hacerme operar la vista porque tengo cataratas. Yo me siento desesperada”, sostuvo la afectada.

Suplicio Payajo Montano cuenta con una larga lista de antecedentes judiciales por denuncias por estafa, usurpación agravada, asalto y robo de vehículos. Asimismo, este sujeto es investigado y posee la condición de “reo libre”, de acuerdo con una investigación efectuada por ATV.