“Ponen en duda mi testimonio”: mujer que le cayó cartel denuncia que empresa no se quiere hacer responsable

El pasado 20 de junio una mujer que iba camino a su centro de trabajo quedó herida tras caerle el cartel de una inmobiliaria encima. El hecho ocurrió en la cuadra 32 de la av. Brasil, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar.

“Me encontraba yendo a mi centro de labores y a la altura de la cuadra 32 de la Av. Brasil yo siento un fuerte golpe, lo que hace que me caiga inmediatamente al piso. Cuando me doy cuenta, puedo recuperar un poco la memoria, veo lo que es un panel de la inmobiliaria Abril. Me auxilian rápidamente, yo puedo dar el número de mi papá. Me llevan al hospital Rebagliati en donde inmediatamente lo que hacen es coserme la cabeza, tenía 15 puntos”, dijo la víctima a ATV Noticias.

La víctima identificada como Karen Ramos señaló que no ha sido indemnizada correctamente por la empresa constructora “Abril”, que es dueña del panel publicitario que ocasionó la fractura de ambos tobillos de la mujer. Además, precisó que tampoco se han hecho cargo por los gastos médicos.

Ramos señala que la empresa le ofreció 5.000 soles por los daños ocasionados; no obstante, ella considera que no es suficiente, pues se ha visto afectada económicamente tras no poder trabajar con normalidad.

“A la fecha no se han hecho cargo de nada. Se comunica conmigo la señora Amelia Timaná, que es trabajadora de la empresa, al día siguiente (del accidente). En un principio me dijo si necesitaba algo. Yo por la conmoción -porque tenía mucho dolor- le indico que por favor se comunique con mi padre, que él es el que se va a encargar de todos los trámites”, dijo al medio de comunicación.

Posteriormente, ella comenta que su progenitor le señaló que le pedían un informe médico. “Yo no podía entregar ese informe médico hasta que me den el alta, tuve que esperar 15 días para que puedan darme el alta”, agregó.

Finalmente, especificó que no había colocado una denuncia, ya que la constructora quería llegar a una conciliación; no obstante, para ella la empresa no está siendo justa con el monto que quieren ofrecer, ni como están manejando el caso.