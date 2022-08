Mujer va a policlínico por lipoescultura y a los días pierde los dedos de manos y pies por necrosis

Mala práctica. En Callao, la ciudadana Shirley Ruberto perdió los dedos de sus manos y pies luego de algunos días de haberse realizado una braquioplastia y liposucción de abdomen en el policlínico San Juan, con el doctor Juan David Córdova García.

La tragedia de la denunciante empezó cuando decidió acudir al mencionado centro de salud para continuar con su tratamiento de obesidad, ya que meses antes se sometió a una cirugía de manga gástrica. Tras su pérdida de peso, debía atravesar más procedimientos para retirar el exceso de piel y grasa en zonas localizadas de su cuerpo.

La mujer de 36 años aseguró que luego de realizarse la operación, el médico la dejó en recuperación y ni siquiera le dio el alta médica, por lo que tuvo que salir del establecimiento con ayuda del personal de limpieza y otra persona a quien pidió apoyo en la calle.

Solo al día siguiente, Shirley tuvo malestares y su esposo intentó comunicarse con Juan David Córdova; sin embargo, este les sugirió que acudan a una clínica o un hospital. Al no obtener respuesta, la paciente optó por acudir a una clínica particular.

“Me dijeron que tenía una sepsis generalizada, entré en shock séptico, luego entré en coma. Cuando me levanto del coma, tenía todos los dedos necrosados, por la infección que estaba combatiendo, por lo que me llevaron al hospital y me amputaron los dedos de pies y manos”, narró la afectada en ATV Noticias.

“Pude perder la vida en el momento que estaba peleando la infección, por causa de esta operación que era supuestamente simple y lamentablemente ya he quedado discapacitada, porque mi trabajo era hacer cosmetología, yo ya no voy a poder realizar ese trabajo, mi vida ha cambiado, ya no soy la misma persona, mis planes se fueron al agua por él y no se hace responsable”, continuó.

Tras perder parte de sus extremidades, Shirley Ruberto se encuentra en tratamiento psiquiátrico y espera que el aspirante a la alcaldía de Bellavista se haga responsable de su situación, ya que invirtió sus ahorros en sus amputaciones y posterior injerto de piel.