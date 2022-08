Metro de Lima: hombre fallece luego ser atacado con arma blanca dentro de vagón del tren eléctrico

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Un hombre de 38 años murió tras ser apuñalado dentro de un vagón del tren eléctrico , a la altura de la estación La Cultura, en la noche del último 4 de agosto. Ahora los familiares piden que se esclarezcan los hechos y exigen justicia.

De acuerdo al parte policial, la víctima fue trasladada al Hospital 2 de Mayo, donde el médico a cargo certificó su muerte. El fallecido fue identificado como Luis Giancarlo Girao Durán, quien abordó el tren eléctrico en la estación Jorge Chávez, en Surco, con dirección a La Victoria .

En comunicación con La República, el hermano de Luis Girao denunció algunas presuntas irregularidades por parte del personal de la Línea 1 del Metro de Lima. “ Dos policías me comentaron que se armó una pelea dentro del vagón, a la altura de la Estación La Cultura. Mi hermano intervino para detener la pelea y recibió una puñalada en el pecho ”, refirió.

“¿Por qué a mi hermano lo llevan a un hospital tan lejano cuando hay clínicas más cerca? ¿Dónde están las imágenes de las cámaras dentro de los vagones? ¿Qué pasó con el chofer? ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no cerraron la estación?”, son las preguntas que se hace el hermano de la víctima, quien indicó que, hasta la fecha, las autoridades del tren eléctrico no se han comunicado con la familia .

La familia exige que se investigue a fondo para dar con los responsables y la muerte de Luis Girao no quede impune. “Pido las imágenes desde que mi hermano empezó su viaje, las cámaras del andén y dentro del vagón”, agregó el familiar.

Metro de Lima se pronuncia

La Línea 1 del Metro de Lima, mediante un comunicado, informó que dentro del vagón se inició una gresca entre dos grupos de pasajeros . A lo que el personal de seguridad respondió siguiendo todos los protocolos, en coordinación y participación de la Policía Ferroviaria.

“Venimos colaborando con la Policía Nacional (PNP) en el proceso de investigación, ya que contamos con el registro de las imágenes del hecho lamentable que pondremos a su disposición para que den con los responsables”, resaltó la entidad.