Lisxina, la talentosa estudiante de Puno que ayudó a reducir la anemia en niños de Cusco

Entre noviembre del 2021 y abril de este año, las madres del distrito de San Sebastián, en Cusco, aprendieron cómo mejorar la salud de sus pequeños hijos luego de ser capacitadas sobre la buena alimentación y la importancia de consumir alimentos ricos en hierro para luchar contra la anemia, una enfermedad que afectaba a casi la mitad de los niños del referido distrito.

En este trabajo, se comprometió Lisxina Janneth Cuevas Cahuana, una talentosa estudiante de Beca 18, quien integró un equipo que trabajó para reducir la anemia infantil en casi un 15%. Una notable labor por la que obtuvo el Premio Nacional Sello Municipal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“En la primera intervención que realizamos a las familias de extrema pobreza, situadas en zonas focalizadas del distrito, comprobamos que un gran porcentaje de niños padecía de anemia. Las madres de familia indicaron que nunca habían recibido información sobre una adecuada alimentación para sus hijos”, explicó Lisxina, de 24 años, estudiante del décimo ciclo de Nutrición Humana en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno.

La joven inició un trabajo cercano con las madres que consistió en la realización de talleres educativos, evaluación y consejería nutricional en los que informaba sobre el tipo de alimentos que ellas deberían consumir y preparar para sus hijos. Lisxina elaboró recetas nutritivas con los productos que las madres contaban en casa o podían adquirir dentro de sus posibilidades económicas.

“Nos basamos en recetas muy económicas, como chaufa de quinua con hígado de pollo y postres a base de sangrecita con cañihua, ricos en hierro, proteína, calcio y omega 3 ″, comentó.

Por su parte, las autoridades municipales de San Sebastián se encargaban de entregar conservas de sangrecita u otros suplementos con alto contenido de hierro.

Lisxina Cuevas, ganadora de Beca 18, integró un equipo multidisciplinario y logró reducir el porcentaje de anemia en Cusco. Foto: Pronabec

Lisxina Janneth iba cada fin de semana a visitar a las madres. De esa manera, creó un vínculo cercano con ellas y sus pequeños.

“Recuerdo una madre que tenía cuatro hijos. El más pequeño tenía anemia. Yo le pregunté por qué no llevaba a su niño a su control. Ella vivía en una zona muy complicada y llegar al centro de salud era difícil. Además, ella creía que no le iban a atender porque no contaba con un seguro”, cuenta Lisxina, quien está en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

La joven, además, elaboró un video educativo en el que, de manera didáctica, enseñaba a las madres a preparar alimentos ricos en hierro .

Aplicaba un test para saber qué conocimientos tenían sobre las buenas prácticas en la alimentación complementaria. Al finalizar el tratamiento, les aplicaba una nueva encuesta. De esa manera, comprobó que sus esfuerzos dieron resultados positivos en un 90% de sus pacientes. Este conocimiento también será aplicado en la tesis que prepara para graduarse de la universidad.

“Si se trabaja de manera individual con cada paciente, se ven más resultados. No es posible que en algunos centros de salud con gran demanda de pacientes se brinde una atención de unos cuantos minutos. Lo importante es darles seguimiento”, recomienda la becaria, natural del distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, en Puno.

Lisxina participó en la reducción de la anemia infantil en el distrito cusqueño gracias a que fue seleccionada para formar parte del equipo multidisciplinario del municipio al contar con altas calificaciones en su universidad. Por esta misma razón, ahora la talentosa joven se encuentra realizando nuevas prácticas preprofesionales en el hospital Hipólito Unanue de Tacna.

“Mi sueño más grande es titularme y hacer una maestría en el extranjero sobre nutrición clínica. Quiero conocer cómo es mi carrera en otros países para seguir ayudando al Perú a reducir las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, que son causadas, sobre todo, por los malos hábitos alimenticios ”, dice la entusiasmada joven.

Lisxina Jannet es la primera de su familia nuclear en estar a punto de culminar con éxito la universidad y, según detalló, Beca 18 fue de vital importancia en ese sentido.

“Si tienen un sueño, no descansen hasta cumplirlo. En el camino, habrán personas que te desanimen, que te dirán que no podrás, pero recuerda que incluso estas personas te enseñan a ser más fuerte”, dijo.