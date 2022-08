Docentes de 70 años a más pueden retornar a las universidades públicas

A ocho años de la Ley Universitaria, el Congreso y el Ejecutivo aprobaron modificarla y eliminaron la edad límite para el ejercicio de la labor docente en las instituciones públicas del país.

Así lo establece la Ley N° 31542, publicada ayer en El Peruano, que cambia el artículo 84 de la referida norma. Esta última, inicialmente, disponía que la edad máxima para trabajar como profesor en una universidad pública era de 70 años. Luego, este plazo se elevó a 75 años.

Ahora, la norma, refrendada por el presidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres, señala que “no hay límite de edad para el ingreso ni el cese”. Además, dispone la reincorporación de los docentes afectados (cesados) a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; es decir, a partir de hoy. Esto se debe dar “sin ninguna restricción y con todos sus derechos”.

Asimismo, se designa al consejo universitario para que evalúe la continuidad del docente, “condicionada a la verificación del estado de salud física y mental a cargo de una junta médica”.

Posiciones encontradas

Esta reincorporación de cesados ha generado controversia. El Minedu, la Sunedu y la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) habían advertido al Congreso que la medida era inviable, porque se trataría de una aplicación retroactiva, impactaría en el presupuesto de las casas de estudio, y las plazas han sido ocupadas por otros maestros.

Catedráticos. Más del 60% de profesores de universidades públicas supera los 60 años. Foto: difusión

“La ley afecta la renovación docente, pero lo más grave es que en el corto plazo obliga a la restitución, lo cual generará problemas administrativos porque no habría dónde reubicar a los profesores”, señala el exdirector de educación superior universitaria del Minedu Jorge Mori.

Agrega que, primero, las casas de estudio presionarán al Ministerio de Economía por más plazas; luego, los docentes presentarán acciones judiciales para que se cumpla. “Y como la universidad no va a tener qué hacer, se corre el riesgo de que sus cuentas sean embargadas. Se viene un caos administrativo”.

Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), la norma no generará gastos porque hay plazas de cesados que no han sido ocupadas. No obstante, añade, en caso sea así, “el Estado tendrá que resolverlo porque se ha originado un problema social”.

PUEDES VER: Grupo de rectores se declara rebelde al fallo y dice que hará cambios en la Sunedu

“Cumplir 75 años no los invalida mentalmente. Cuando los cesan, pasan a ganar de 7.500 a 1.000 soles”, dice el presidente de la Fendup, Teodomiro Santos.

Estima que más de 3.000 cesados podrían reincorporarse. En tanto, el Minedu calcula que este año 428 docentes de universidades públicas van a cumplir 75 años. Con la ley, seguirían en sus puestos.