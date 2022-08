Arequipa: Consejo pidió a la Fiscalía investigar a cuestionado gerente de Salud

-¿No sería digno que usted dé un paso al costado?

-Yo soy digno. Sería cara de palo de continuar con una sentencia y no la tengo- contestó Christian Nova Palomino en las afueras de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Dentro de la sede, los trabajadores administrativos de la entidad le gritaban de todo en rechazo a su designación como nuevo titular de la Geresa. Los servidores tomaron el local con el objetivo de impedir su ingreso. Y así lo hicieron hasta pasadas las 17.00 horas.

El cuestionado médico acudió durante el día en dos oportunidades a la Geresa. En la segunda ocasión, lo hizo con efectivos policiales. El galeno denunció la toma del local por parte de los servidores. “Pueden reclamar lo que quieran pero no pueden tomar el local”, acusó. ¡Fuera Nova de Salud!, repetían los manifestantes. El fiscal de Prevención del Delito, Gino Valdivia, los exhortó a no impedir ingreso del personal en hora laborables.

Sadia Medina, secretaria de organización del FENUTSSA- Región Arequipa, anunció que con la toma se concretó el primer día de paro indefinido. Advirtió que si la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez no destituye al funcionario desde el lunes 8 de agosto los trabajadores de los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche su sumarían a la medida y se afectaría la atención de los pacientes.

Con protestas, Nova cumplió su segundo día como nuevo titular de la Geresa y con la confirmación que se sumaría una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

El Consejo Regional de Arequipa envió el 15 de junio la denuncia en su contra por presunta comisión del delito de peculado de uso y contra los que resulten responsables, por las exoneraciones al pago de una intervención quirúrgica y de otros servicios médicos en el hospital Goyeneche entre el 17 y 18 de enero del 2022.

El presidente del CRA, José Luis Hancco, explicó que la denuncia deriva del Acuerdo Regional N°033-2022 aprobado por los consejeros en que se exhorta a la gobernadora remover de su cargo de asesor regional a Nova al encontrar indicios graves de irregularidades .

“Se ha demostrado que Christian Nova ha incurrido en gruesos errores en contra de Servir, ley de funcionarios públicos y un presunto uso indebido del bienes del Estado”, sostuvo.

El documento está en manos de la fiscal Luz Alejandra Llamozas, quien calificará el caso para abrir una investigación preliminar de ser el caso.

Nova, en su defensa, sostuvo que el caso aún no está en investigación y eso no puede ser impedimento para que que asuma el cargo al no tener ninguna sentencia. Hancco insistió en que si Gutiérrez no rectifica la designación una de las posibilidades es interpelar al gerente general Yony Apaza debido a que la gobernadora no puede ser interpelada. “El gerente deberá explicar las razones de porque puso al médico teniendo vigente el acuerdo regional del Consejo”, declaró.

Nova : “No pueden vulnerarme el derecho a trabajar”

El otra vez gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, declaró que el rechazo solo es de un grupo de personas y que la secretaria de organización del FENUTSSA, Sadia Medina, mantiene un rencor personal en su contra. Nova respondió a sus detractores que le demuestren que cuenta con una sentencia en su contra y anunció que no dejará el encargo que le entregó la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Medina, por su parte, anunció que este viernes 5 de agosto se tendría un respuesta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre la permanencia de dicho funcionario.