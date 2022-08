Alertan de incumplimiento de requisito en procedimiento de selección para obra en río Zarumilla

La Contraloría General advirtió sobre un presunto incumplimiento del requisito de admisibilidad y una incongruencia en el procedimiento de selección de la obra denominada “Creación de defensas ribereñas en la margen izquierda del río Zarumilla, en el tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma Papayal, en el distrito de Zarumilla, departamento de Tumbes”, cuya ejecución requiere una inversión que supera los 75 millones de soles en la región de Tumbes.

Según el Informe de Hito de Control Concurrente 3988-2022-CG/GRTB-SCC, la entidad otorgó la buena pro a un único postor, que no habría cumplido con presentar la línea de crédito según lo establecido en las bases integradas. Esto genera el riesgo de que se contrate a un proveedor que no cuente con el respaldo económico y financiero para atender sus obligaciones durante la ejecución de los trabajos, y el de que no se cumpla con el objeto de la contratación.

Las bases del procedimiento de selección establecen como requisito que los postores presenten una carta de línea de crédito por un valor acumulado igual o superior a 0,5 veces el valor referencial de la contratación. En caso de que se presenten las empresas en consorcio, la línea de crédito debe regirse al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Sin embargo, el equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Tumbes evidenció que este requisito no se cumplió y, pese a ello, el comité de selección otorgó por unanimidad la buena pro.

Incongruencia

De otro lado, el área usuaria no habría considerado al especialista de concreto-hidráulico y al de control de calidad en la elaboración de los términos de referencia, conforme al desagregado de gastos generales del expediente técnico. Esto genera el riesgo de afectar la calidad y vida útil de la obra.

Asimismo, en los términos de referencia se habría incluido la participación de un asistente de residente, pero en los requisitos de admisibilidad de las bases integradas no fue incluido el citado cargo, por lo que existiría una incongruencia entre ambos documentos.