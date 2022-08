Van 6 años sin saber de ellas: madre sigue buscando a su hija y 2 nietas desaparecidas

Han pasado seis años y, hasta ahora, nadie conoce el paradero ni de lo que le pasó a Esthefanny Díaz y sus dos hijas, quienes desaparecieron en el 2016 tras asistir a una fiesta infantil.

En todo este tiempo, la única que ha continuado buscándolas ha sido su madre Patricia Acosta. Ella dejó Chile, país donde estaba viviendo, para recorrer diversas regiones del Perú a fin de seguir con las indagaciones.

“Miro las fotos y me pregunto por qué no cargué más veces a la bebé. La preocupación y la indiferencia es lo que nos acaba. […] He viajado a Áncash, Pucallpa y otros sitios. Sigo tocando puertas y haciendo plantones”, relató la mujer a Latina Noticias.

Esthefanny Díaz tenía 22 años; su hija Tatiana, 5; y Yamile, 7 meses, cuando desaparecieron. Hasta ahora, se sabe muy poco de lo que pasó el 24 de abril de 2016. Para su madre, todo es confuso y solo exige mayor apoyo para obtener respuestas que le den tranquilidad.

“Ni dos horas se quedó en la fiesta. Se sabe que vino su prima hermana a sacarla y se quedaron conversando 15 minutos en un lugar público. Esthefanny le hace llamadas a su papá y le dice que se va a quedar a dormir en la casa de una amiga. Luego se corta la comunicación”, señaló.

Shirley Villanueva es otra joven que desapareció hace cinco años. Todos sus familiares y allegados le perdieron el rastro en el 2017. Ella había salido con unos amigos a ver el partido de Perú vs. Venezuela y después tenía que regresar a su casa, pero esto segundo no ocurrió.

Las personas que estuvieron con la ingeniera de 24 años dicen que se ahogó, pero nunca encontraron su cuerpo. El caso está archivado, aunque esto no es suficiente para su madre, quien exige respuestas claras.