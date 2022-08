UNAC: ¿quién es el adolescente que obtuvo el primer puesto y representó al Perú en olimpiadas?

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) desarrolló su último examen de admisión entre el 23 y 30 de julio. Tras ello, se conoció que un adolescente de 16 años obtuvo el primer lugar con una calificación de 86.07 puntos. El menor, identificado como Rodrigo Flores Chávez, se mostró muy contento tras este nuevo logro en su vida.

Él ingresó a la carrera de Ingeniería Electrónica y recibió esta grata noticia desde su docente. “Fue mi profesor quien me dio la noticia; al saber que ingresé en el primer puesto me sentí muy feliz de que mi esfuerzo haya dado resultados. Le avisé a mi familia, me felicitaron, tuve un momento emotivo con ellos”, relató el estudiante en Andina.

Su pasión por las ciencias nació desde los 13 años de edad y siempre esperó poder ayudar con su talento al Perú. “La ingeniería me gusta mucho, quiero dedicarme a eso en el futuro y aplicarlo en algún proyecto en beneficio de nuestro país. Me gustaría ayudar, siento que hay varias cosas que se pueden mejorar”, sostuvo.

Flores también es reconocido porque fue un representante de Perú en olimpiadas internacionales en diferentes materias. Él obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Mesoamericana de Física 2022 y una medalla de bronce en la Iberoamericana de Física 2021. Además, es campeón nacional en Química.

“Es un camino duro, conlleva bastante esfuerzo, pero al final de todo se darán cuenta, cuando logren las metas, todo ese esfuerzo habrá valido la pena”, precisó.