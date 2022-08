Trata de personas: conoce todo sobre el padrinazgo, la forma de captación menos visible en el Perú

Entre enero y julio de 2022, la PNP rescató a 671 víctimas de trata de personas durante 487 operativos realizados a nivel nacional; sin embargo, pese a los múltiples intentos de las autoridades esto no ha sido suficiente para mitigar este cáncer que habita en la sociedad.

Hay que saber que el proceso de la trata de personas implica la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una persona con propósitos de explotación u otros fines ilegales. Además, es considerada como una nueva forma de esclavitud e incluso hasta un crimen de lesa humanidad por violentar sus derechos humanos.

En la siguiente nota de La República, te hablaremos sobre una de las formas más invisibilizadas de dar inicio a este proceso delictivo: la captación en su modalidad de ‘padrinazgo’. Esta, cada año, cobra más víctimas, las cuales se encuentran expuestas, muchas veces, a violencia sexual.

Este es un tema muy complejo, ya que tras décadas se ha venido usando la amenaza, la fuerza, el rapto, el engaño, el abuso de poder, alguna situación de vulnerabilidad, la concesión o la recepción de pagos y/o beneficios para tener autoridad sobre una persona, que por lo general es mujer, con fines de explotación.

“Es importante entender esto como un fenómeno de aprovechamiento. Esto quiere decir que muchas veces los tratantes se van a aprovechar de las condiciones de vulnerabilidad de una persona y esto puede pasar por la escasez económica o la violencia que pueden experimentar dentro de sus familias, entre muchas otras cosas que hacen que una persona sea vulnerable. Y es ahí donde estos inescrupulosos entran ofreciendo, entre comillas, oportunidades, que en realidad son solo enganches para que esta persona pueda ser explotada”, señaló Aarón Puescas, coordinador de programas de Promsex, a este medio de comunicación.

Los explotadores se valen de diversos medios para someter a las víctimas de trata de personas. Foto: Instagram/Chsalternativo

El padrinazgo

Para iniciar hay que precisar que, si bien esta modalidad está muy invisibilizada en nuestro país, no quiere decir que no sea un peligro de gran importancia, ya que la víctima tiene menos posibilidades de reconocerse como tal porque en la mayoría de los casos ven a su tratante como un tutor.

Los inescrupulosos que usan la dinámica del padrinazgo tienden a formar lazos de confianza con las familias que carecen de oportunidades económicas con el objetivo de que luego les otorguen a uno de sus familiares para que puedan darle un supuesto mejor futuro en un lugar con mayores recursos. Sin embargo, al llevarse a la persona en cuestión, nunca es devuelta a su hogar.

“Es una de las modalidades (el padrinazgo) que más se reportaron al inicio de la historia, ya que está asociada a una finalidad, porque hay que tener en cuenta que el padrinazgo no es un tipo de trata de personas, sino que es un conducto que te dirige a ella”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, la cual se encarga de mejorar la prevención, protección y asistencia de las personas víctimas de explotación.

Asimismo, el especialista acotó que este tipo de conducta “es ancestral, cultural y está muy extendida en ciertas zonas del país, sobre todo en zonas andinas”. Ello se debe a que está muy asociada a situaciones de pobreza de familias que no pueden mantenerse por completo y por lo cual recurren a la figura de una persona con mayores recursos para que asuma la crianza de un menor de edad. Valdés indica que lo antes narrado no tendría nada de malo si es que inescrupulosos no hubiesen usado la cultura para captar a menores con fines de explotación, valiéndose de las necesidades.

“La diferencia es grande entre la entrega de un menor de edad a una familia para que esta se haga cargo de la educación y la crianza de un pequeño dentro de un ambiente cultural que acepta esta relación y la entrega sin ningún tipo de condición de un menor de edad para que trabaje en algún lugar”, acotó el director ejecutivo de la organización CHS Alternativo.

Datos sobre formas de captación de trata de personas

Hay que tener en cuenta que hay múltiples formas de captar a víctimas para que sean parte de una red de trata de personas. De acuerdo a datos del observatorio del Ministerio del Interior (Mininter) entre el año 2017 y 2022, hubo 2.950 personas que habían caído en alguna de las cinco principales modalidades: oferta de trabajo, seducción, oferta de estudio, internet y padrinazgo.

Elementos de la trata de personas. Foto: Mininter

No obstante, hay que tener en cuenta que esta información es la que maneja la PNP, hecho que en muchos casos no representa el panorama real. En contraste, según el Ministerio Público, durante las mismas fechas se han registrado 17.258 denuncias por el delito en cuestión.

Cifras de trata de personas según el Ministerio Público

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que es víctima de trata de personas, puedes denunciar llamando al número 1818. También puede realizarse presencialmente en la comisaría más cercana. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la obligación de recibir tu denuncia y prestar su apoyo inmediato.