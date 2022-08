Promulgan ley que elimina límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria

Este jueves 4 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que modifica el artículo 84 de la ley 30220, Ley Universitaria. En ese sentido, elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria.

El documento publicado en el diario oficial El Peruano señala que el objetivo de este cambio es “optimizar el principio de igualdad, de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes”.

“No hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria”, se lee en la modificación del artículo 84 de la Ley 30220. Además, se menciona el periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios.

La norma está firmada por el presidente Pedro Castillo. En ese sentido, señala que se deberá incorporar esta disposición sin ninguna restricción y con todos los derechos nombrados en los alcances de la ley.

Además, se hizo referencia a la designación de un Consejo Universitario para que evalúe la continuidad del docente condicionado a la verificación del estado de salud física y mental.

Cabe recordar que el último 17 de junio, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación (con 104 votos a favor y 4 abstenciones) el texto sustitutorio que modifica el artículo 84 de la Ley 30220.

Sobre la medida

Con esta aprobación se incorporará a todos los docentes que fueron afectados por la Ley Universitaria, que disponía los 70 años como edad máxima para dictar clases. Como se recuerda, dicho límite fue ampliado a 75 años en el 2017.

Eliminación de límite de edad para docencia universitaria: ¿medida positiva o contraproducente?

Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), indicó que esta norma es negativa, ya que va en contra de la reforma estudiantil. “Impide que jóvenes investigadores puedan obtener una carrera como docente en una universidad pública”, precisó.

Además, resaltó que, en las casas de estudios superiores públicas, solo el 20% de maestros es menor de 45 años y en las privadas, el 43%. Es decir, la mayoría de profesionales jóvenes con maestría y doctorado enseñan en estas últimas, lo que pone en desventaja a las entidades del Estado.

Sin embargo, para el presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Teodomiro Santos, la norma es positiva: “Esta ley nos beneficia a todos los profesores”.

Incluso, expuso que la Ley 30220 era discriminatoria al establecer un límite de edad. “Es injusto que por cumplir 75 años te boten, en otros países valoran mucho a sus mayores. El tema de irse de la carrera lo tiene que decidir el mismo maestro si desea seguir o no”, acotó.

“Si a mí me sacaran mañana, yo ganaría 600 o 800 soles. Con esa cantidad no se puede vivir económicamente. Esta medida nos ayuda porque nosotros, los adultos mayores, estudiamos constantemente, siempre nos actualizamos y damos exámenes para medir nuestro rendimiento. No tiene por qué afectar a las nuevas generaciones, ya que en las universidades hay varias plazas de trabajo”, añadió.