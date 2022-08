¿Por qué hay brillos solares en Lima si estamos en pleno invierno?

Esta semana empezó el mes de agosto y, a su vez, uno de los intervalos más fríos del año en Lima. Sin embargo, en los últimos días se ha notado la presencia de brillos solares en el cielo de la capital peruana, lo que ha causado la sorpresa de muchos ciudadanos. Ante ello, crece la interrogante sobre si es que ello seguirá en los próximos días.

“Qué raro está el clima en Lima”, es el comentario que se ha presenciado en las redes sociales durante las mañanas soleadas que atraviesa la capital desde la última semana de julio. Con un clima cambiante, miles de limeños se preguntan el motivo por el cual el sol está notándose en las tardes costeñas.

Para entender el motivo de los brillos solares, Raquel Loayza, ingeniera meteoróloga del Senamhi, explicó que esto se debe a la alta nubosidad, que es característica del cielo limeño.

“En Lima existe una capa de nube que cubre a toda la ciudad, como un colchón. Cuando esta se aleja, nos da días soleados, pero no duran todo el día, por lo que el clima varía constantemente . A pesar de los días soleados por la tarde, no debemos olvidar que estamos en invierno y su característica principal es el frío. Así que debemos de abrigarnos y no confiarnos”, indicó la especialista.

Asimismo, Loayza explicó que actualmente la estación La Molina registra un promedio de 11°C, mientras que, en el Callao, que representa la zona del litoral, están con 15°C. “Ellos tienen un incremento siempre de diferencia de 2°C a 3°C”, precisó.

En tanto, desde el Senamhi pronostican que desde el 8 y 9 de agosto empezarán las lloviznas y nubosidad en las mañanas limeñas. “Recordemos que en agosto y septiembre son las fechas que se reportan más lloviznas y porcentaje de humedad en la capital”.