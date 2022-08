Defensoría solicitó a Fiscalía investigar el homicidio del líder indígena Genaro Comisario en Loreto

La Defensoría del Pueblo, a través de sus redes oficiales, instó al Ministerio Público a realizar investigaciones urgentes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Genaro Comisario Bitap, líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa del distrito de Manseriche, quien recibió dos disparos el último 2 de agosto en Saramiriza, Loreto,

Además, la Defensoría pidió sanciones penales para los que resulten responsables del homicidio a fin de que los familiares de Genaro Comisario accedan a la justicia y su muerte no quede impune.

“Asimismo, pedimos adoptar prontas acciones para realizar necropsia de ley, tras haber tomado conocimiento de su omisión . Nos mantenemos atentos a las acciones de las autoridades”, acotó la entidad en un hilo de Twitter.

Foto: captura de Twitter

Los hechos

Genaro Comisario fue asesinado la noche del martes en el distrito de Villa Saramiriza . Así lo informó el subprefecto distrital Denis Tangoa, quien aseguró que el líder awajún fue llevado al centro de salud de la comunidad, en donde se confirmó su deceso.

“El jefe de serenazgo es familiar de la víctima y él me llamó a las 8.45 p. m. y me pidió apoyo para que las autoridades realicen el levantamiento del cadáver, y (señaló) que el cuerpo presentaba dos disparos. Me dijeron que lo llevaron al centro de salud, pero ya estaba muerto”, declaró a RPP Noticias.

Rolando Portocarrero, representante de la Fiscalía, y dos agentes de la Policía nacional de la comisaría de San Lorenzo llegaron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias y realizar el levantamiento del cadáver.