¡Le robaron más de S/ 780.000! Empresario denunció transferencias sin su consentimiento

¡Se llevaron su capital! Un empresario denunció que fue víctima del vaciado de su cuenta en el banco BBVA al confirmar que no tenía fondos luego de que se hicieran transferencias los días 26 y 27 de julio por más de 780.000 soles sin su consentimiento. Además, señaló desconocer cómo los delincuentes pudieron acceder a sus claves, ya que él posee su teléfono celular y sus dispositivos electrónicos en los que guarda su información personal.

“La verdad es que el día martes 26 de julio hacen transferencia de 227.857 soles y también de 287.386 soles. El día miércoles hacen transferencia de 215.846 soles. Yo me doy cuenta cuando agarro mi teléfono porque quería hacer el pago de planilla y ahí aparece que mi usuario estaba bloqueado”, manifestó a “América noticias”.

En ese momento, atinó a llamar al BBVA, cuyos representantes le informaron que su cuenta estaba bloqueada. Hasta el momento habían realizado transferencias de cerca de 731.000 soles. Al conocer que sufrió un robo, se apersonó a la sede de Puente Piedra, donde le afirmaron que, a pesar de que su tarjeta estaba bloqueada, los facinerosos habían efectuado dos transferencias más de 28.758 y 27.846 soles.

“El banco me dice que ellos no tienen acceso, que ellos no pueden ver la cuenta, me mandan a la agencia Ate Vitarte donde saqué la cuenta. Ahí la señorita gerenta me dice que está en investigación, que se le informó al banco y va a pasar por cinco filtros. Que en 30 días calendario me dan una respuesta. Yo tengo que pagar a mis proveedores, mi personal en planilla, no puedo esperar ese tiempo. Yo pienso que han vulnerado el sistema del banco y han hecho transferencias de mi cuenta que nunca he autorizado”, sostuvo la víctima.

Policía ya habría dado con los responsables del robo

El empresario manifestó que, luego de asentar la denuncia en la comisaría, la Policía le dio a conocer que ya habrían identificado a los ladrones que ejecutaron las transferencias, además de que uno de ellos fue detenido.