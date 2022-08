Gerente regional sobre Anselmo Lozano: “Hoy por hoy, no puede retornar al Gobierno regional”

Luego de que el Consejo Regional de Lambayeque extinguiera la suspensión de Anselmo Lozano Centurión como gobernador, el gerente general del Gobierno regional, Marty LLontop Samillán, consideró que el también exalcalde del distrito de La Victoria (provincia de Chiclayo) no puede asumir funciones hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie.

Llontop Samillán, quien es funcionario de la gestión del gobernador provisional, Luis Díaz Bravo, en conferencia de prensa, manifestó que la decisión del colegiado regional es irregular al existir un acto resolutivo judicial que no tiene condición de firme.

Observaciones

El miércoles 3 de agosto de 2022, el Consejo Regional dejó sin efecto el artículo 1 del Acuerdo n.° 023 que suspendió en funciones a Anselmo Lozano en 2021, después de que el décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo con la Resolución n.° 45 variara su situación jurídica de detención domiciliaria a libertad con restricciones.

Ante esta situación, la respuesta de los funcionarios de Luis Díaz, quien asumió funciones como gobernador provisional en febrero de 2021 tras la detención de Lozano, no se hizo esperar. En ese sentido, el gerente regional Marty Llontop enfatizó que el organismo electoral debe definir el retorno de Anselmo Lozano.

“Hoy por hoy, no puede retornar Anselmo Lozano al Gobierno regional. La legitimidad de una autoridad regional la otorga el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , que garantiza la manifestación popular”, remarcó.

Los funcionarios de Luis Díaz se pronunciaron tras la decisión del Consejo Regional. Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

Aseveró que el Consejo Regional, sin considerar la consulta que realizó Luis Díaz al acto resolutivo del Poder Judicial que dispuso la no comunicación de los procesados, tomó acciones y dejó sin efecto la suspensión de Anselmo Lozano, como gobernador regional.

“La decisión del Consejo Regional es irregular, pues se generarían situaciones administrativas, pero no se pueden vulnerar las restricciones del acto resolutivo (no comunicación de los procesados). Este pronunciamiento daría una suerte de convocatoria inmediata (Alselmo Lozano), lo que no es así porque las normas del JNE son específicas, y tienen un procedimiento singular y único”, explicó.

Cabe indicar que Anselmo Lozano y Luis Díaz son investigados por presuntamente integrar la organización criminal El Imperio del Mal.

Transferencia de gestión

El funcionario advirtió que el 2022 solo tiene nueve meses calendario debido a que es un año electoral que implica la transferencia de gestión. Incluso, mencionó que el 14 de julio del año en curso, se realizó el primer entregable de la documentación a la Contraloría General de la República, y la última remisión de los documentos será en setiembre próximo.

De esta manera, Llontop expresó su preocupación de que el proceso de transferencia esté en riesgo con el retorno de Anselmo Lozano al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

“Nos preocupa el proceso de transferencia para la nueva gestión que asumirá funciones en 2023″, anotó.