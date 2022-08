No llenar todas las cerdas con pasta dental: ¿cuál es la cantidad correcta para tu higiene bucal?

La publicidad audiovisual de muchas marcas de pastas dentales suele mostrar un cepillo en el que se aplica una gran cantidad de dentífrico que cubre toda la extensión de sus cerdas . Esto provoca que un gran número de ciudadanos tenga el hábito de llenar con pasta dental el cepillo en cada lavado de dientes.

Incluso muchos padres trasladan esta práctica en sus menores hijos, quienes están en la etapa de formación de sus piezas dentales. Si bien existen productos orientados al cuidado bucal de los niños, es importante resaltar algunos errores que cometemos en el cepillado de los dientes .

La República conversó con dos médicos especialistas en odontología que indicaron cuál es la cantidad correcta de pasta dental que deben usar tanto los niños como los adultos. Además, precisaron distintos factores a tener en cuenta en nuestra higiene bucal. Y así prevenir no solo las caries, sino otras enfermedades como la fluorosis dental.

¿Qué contiene la pasta dental?

De acuerdo al artículo “Dentífricos fluorurados: composición”, publicado en Vertientes, una revista especializada en ciencias de la salud editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, en las últimas décadas se han establecido una gran variedad de cambios en la composición de las pastas dentales.

“Uno de los principales cambios es la utilización de la pasta de dientes como un sistema de administración de agentes terapéuticos a la cavidad oral, entre las que se encuentran las empleadas para la prevención de caries, las cuales tienen una amplia gama de ingredientes, además de diversas sales de fluoruro como agentes anticaries. Entre estos se encuentran los humectantes, espumantes, conservantes, aglutinantes y edulcorantes ”, se lee.

Los dentífricos dentales fluoradas están orientadasa la prevención de las caries. Foto: captura de clínica Cimer Almansa

Este artículo escrito por Contreras Rosales precisa que “la efectividad terapéutica de los dentífricos se basa en la liberación de fluoruro al medio oral en el momento del cepillado. Por lo que su fórmula debe proporcionar flúor soluble”.

Además, según el escrito, “diversos estudios han considerado necesario al menos 1.000 partes por millón (ppm) de flúor soluble para que una pasta dental tenga efecto anticaries”. No obstante, la autoridad sanitaria de cada país ha establecido sus normas para la adición de fluoruros en cremas dentales.

¿Cuál es la concentración de flúor en las pastas dentales?

En el Perú, tal como explicó para este medio la doctora Lida Hildebrandt, directora ejecutiva de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de la Dirección General de Alimentos y Medicamentos (Digemid), los montos de concentraciones permitidas para la fabricación de productos de higiene bucal se establecen en la resolución ministerial 454-2001-SA-DM, en la que se aprueba la “ Norma técnica sanitaria para la adición de fluoruros en cremas dentales, enjuagatorios y otros productos utilizados en la higiene bucal ”.

Según la normativa, la concentración máxima de flúor de las cremas dentales, geles y otros productos utilizados en la higiene bucal debe ser expresada en ppm y no superar el rango de 0 a 1.500 ppm, que es la concentración adecuada para prevenir las caries dental.

En esa línea, según la norma, las cremas dentales con concentraciones de fluoruro superiores a 1.100 ppm serán indicadas para niños mayores de 6 años y adultos. En tanto, para menores de 6 años, los dentífricos deben tener una concentración de fluoruro de 250 a 550 ppm.

En relación con el uso de dentífrico en niños, la doctora Gisella Benavides Tapia, directiva del Colegio Odontológico de Lima (COL), recomendó evaluar el riesgo de caries para “saber si vamos a aplicar pasta dental con o sin flúor”.

“El flúor es un mineral con el que se tiene que tener un cuidado porque también al aplicar una cantidad que no es la adecuada podemos producir una fluorosis dental”, refirió la especialista.

Respecto a los niños menores de 2 años, la doctora precisó que, “cuando tienen un riesgo bajo de caries, se puede aplicar pastas que no contengan flúor” debido a que el riesgo bajo significa que “tienen una buena higiene y llevan una dieta no cariogénica”. “Entonces, para evitar la fluorosis, podemos iniciar con pastas que no contengan flúor”, indicó.

Cantidad correcta de pasta dental que debemos usar

La doctora Benavides advirtió: “No debemos llenar todas las cerdas con pasta dental como aparece en las propagandas de todas las pastas. Ahí estamos cometiendo un error porque no es la cantidad adecuada”.

“ A partir de los dientes de leche, la cantidad de crema dental recomendada que se debe usar es del tamaño de un arroz. En niños mayores de 3 años, la cantidad de pasta que se debe utilizar es del tamaño de una arveja ”, precisó.

“La cantidad adecuada para un adulto debe ser un poquito más grande que la arveja, que no sobrepase el cepillo dental”, agregó.

Cantidad adecuada de pasta dental. Foto: Minsa

El exceso de pasta y la fluorosis dental

La especialista del COL detalló que, en los niños, el incorrecto uso de la pasta dental y una concentración no adecuada de flúor puede provocar fluorosis dental.

Gisella Benavides explicó que, en términos generales, es necesario tener en cuenta la ciudad en la que el paciente vive para identificar qué otros productos brindan flúor. “A diferencia del Perú, en otros países el agua es fluorada, por ejemplo”, detalló.

No obstante, en Perú, sí existen productos con flúor como la sal. “Entonces, si yo ya estoy consumiendo el flúor en la sal fluorada con la que cocino todos los días y a eso le agrego, varias veces, a los niños un cepillado con una cantidad de 1.500 ppm o 1.450 ppm, sí se puede causar problemas en los dientes en los niños”, refirió la especialista.

“Podemos ocasionar una fluorosis y los tratamientos son muy complicados porque ya se forma el esmalte del diente. Revertirlo es muy difícil; se tendría que hacer un blanqueamiento, abrasiones, etc.”, agregó.

Según Benavides, “todo ello podría afectar la parte estética del niño y disminuir su autoestima”. “Cuando ocurren estas cosas, ni siquiera podemos hacer blanqueamientos en niños pequeños y tendríamos que esperar hasta los 18 años para poder hacerlo, cuando ya se terminen de formar bien las piezas dentarias, la calcificación y la mineralización”, añadió.

Error al usar pasta dental. Foto: composición LR/La Vanguardia

En el caso de los adultos, la especialista aseguró que “no ocurre lo mismo porque ya se formaron las piezas dentales y ya no va a ocurrir una fluorosis y se puede lavar las veces que sean necesarias para su higienización”.

“Esto más ocurre en la formación de las piezas porque los dientes terminan su calcificación y mineralización en diferentes edades, y ahí sí puede ocurrir una fluorosis dental”, explicó.

El cepillo correcto y el buen cepillado es fundamental en la higiene bucal

Guisella Benavides indicó que el tamaño del cepillo también es importante, y este debe ir de acuerdo a la edad del paciente porque “de nada sirve tener un cepillo grande con cerdas de tamaño grande para niños de 5, 6, 7 años”.

“Cuando el cepillo es tan grande, no va a alcanzar a las piezas molares que están en la parte posterior de la boca”, refirió.

Por otro lado, el cirujano dentista Rómulo Vargas aseguró que, cuando se hace referencia a la crema dental, el enfoque es la prevención de las caries. En ese sentido, “ el principio de lo que es higiene no radica básicamente en el producto sino en el cepillado ”, precisó.

“El principio de una higiene es la remoción de los restos alimenticios retenidos entre los dientes , en las zonas más críticas”, refirió. Por esa razón, el especialista exhortó a la población a que se oriente en las técnicas del cepillado como medida preventiva en el cuidado bucal.

Es así que el odontólogo coincide con Benavides en que elegir un cepillo adecuado es fundamental, sobre todo las condiciones que este debe tener en referencia a la condición de los dientes. “No es lo mismo tener los dientes ideales o alineados, que tenerlos con malposiciones, porque finalmente administramos movimientos mediante la dosificación de fuerza”, explicó.

Por otro lado, el cirujano dentista aseguró que los cepillos también tienen limitaciones y que, por ello, se hace uso de otros elementos en la higiene como cepillos interdentales, hilo dental y otros accesorios que complementan el aseo bucal.

Por último, Vargas aclaró que el uso de la pasta sobre las cerdas del cepillo, como aparece en las publicidades, no es la forma más adecuada. “ La crema dental debe quedar entre las cerdas del cepillo, no sobre las cerdas ”, prescribió.

También aclaró que humedecer el cepillo antes de echar la crema es un hábito que desmejora la concentración de los ingredientes del producto y que esto no nos permite beneficiarnos de los principios activos de la crema dental.