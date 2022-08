Trujillo: conductor de camioneta destruye puesto de periódicos y se da a la fuga

Este 3 de agosto, a las 2.45 a. m., un puesto de venta de periódicos terminó desbaratado en la esquina de avenida España y el jirón Orgeso, a escasos metros de la plaza de Armas de Trujillo, en la región La Libertad. Un automóvil, cuya placa no ha logrado ser identificada, colisionó contra la estructura y se dio a la fuga.

El propietario de este carrito de periódicos y revistas, José Orbegoso Polo, de 79 años, explicó que se apersonó a su lugar de trabajo, como es habitual, a las 3 a. m. y se topó con la escena. Un vigilante de la zona le contó que fue un auto 4x4 el responsable.

“Cuando he venido a las 3 a. m. lo he encontrado destruido. El vigilante estaba allí, me dice que ha sido una camioneta 4x4 color gris. He denunciado en la Comisaría de Ayacucho; me van a avisar para ver las imágenes”, expuso a La República.

Puesto se ubica en el cruce de la avenida España y el jirón Orbegoso. Foto: Yolanda Goicochea/URPI-LR

Además, puntualizó que le robaron alrededor de 350 soles en efectivo y revistas, periódicos, semanarios y dulces.

Orbegoso Polo es un conocido ‘canillita’ que lleva trabajando más de 40 años en el mismo lugar. Espera que se logre dar con el propietario del vehículo para que le pague por los daños materiales.