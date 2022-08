Fue atropellado y ahora necesita cirugía: piden ayuda para cachorro que está grave de salud

Un perrito fue atropellado el último miércoles 27 de julio en San Juan de Lurigancho (SJL). Al no tener dueños, nadie se hizo responsable del can, por tanto, este deambuló y se arrastró por varias horas en el distrito.

Lisset Pacheco Almandos tuvo conocimiento del caso y de inmediato se acercó al paradero 17 para socorrer al animal. Así, lo llevó a una veterinaria y determinaron que tenía la columna fracturada.

La rescatista desea seguir con el tratamiento y la intervención quirúrgica, pero los gastos exceden su economía, por ello, se ha visto en la obligación de pedir un apoyo económico a la ciudadanía.

Solo la cirugía a la columna está costando alrededor de 2.500 soles. A este monto se tiene que agregar los medicamentos, internamiento y trasladado del cachorro de tamaño mediano y color beige.

“Cuando me percaté de la publicación no dudé en ir, pero no pensé que era tan grave. Pude juntar para sus placas y resultó que tiene fractura de columna. El pequeño necesita ser operado de urgencia”, comentó la mujer a este diario.

Las personas que han tenido acceso a este caso optan por dormir al perrito, pero Lisset Pacheco Almandos tiene esperanzas en su recuperación.

Los ciudadanos que deseen contribuir en el tratamiento y cirugía pueden depositar a los siguientes números de cuenta: