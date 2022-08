Salió rumbo al colegio y no regresó a casa: madre denuncia desaparición de su hija de 13 años

En Villa El Salvador, una madre se encuentra desesperada por no ver a su hija ni saber de ella desde el último 22 de julio, fecha en que la menor Kiara Raquel Coronado Echegaray se despidió de su familia para dirigirse a su colegio; sin embargo, nunca retornó.

“Lo único que quiero es que aparezca mi hija. No sé dónde está, estoy desesperada. La última imagen de Raquel fue cuando sale del colegio. De ahí, nunca más volvimos a verla. No me llama ni escribe, nada: ni a mí ni a sus hermanos ni a nadie, ya no sé qué hacer”, lamentó.

La progenitora denunció la desaparición ante la Policía Nacional. Una de las pistas que manejan es un audio que la escolar envió a su compañera de clase, en el que le pide que no cuente nada a nadie sobre el lugar al que se dirigía.

“A su amiguita le mandó un audio diciendo que se iba a Santa Anita, pero la chiquita dice que no le ha dicho con quién se va a ver ni quién la ha citado (...). Le ha dicho seguro que no me diga, pero ella sabe, yo sé que sabe”, señaló en conversaciones con América TV.

La mujer afirmó que, días previos a su desaparición, la adolescente recibió numerosos mensajes a su celular. Sus padres, hermanos y demás familiares, así como sus vecinos de la Asociación de Viviendas California en Villa El Salvador, esperan que aparezca sana y salva.

Kiara cumplirá 14 años en pocos días. “A la persona que la tiene, que por favor la deje, qué hace con una menor de edad”, pidió su padre.