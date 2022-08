Piura: el 70% de fallecidos por COVID-19 superan los 60 años de edad

Los casos COVID-19 siguen incrementándose considerablemente en la región Piura. Y es que, según dijo el director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Eddy Leyva, esta cuarta ola de contagios ha afectado a las personas mayores de 60 años de edad.

Incluso, el funcionario precisó que, de acuerdo a las cifras de la sala situacional, el 70% de decesos corresponde a este grupo etario.

Piden que piuranos acudan a los centros de vacunación para protegerse de la COVID-19. Foto: Minsa

Detalló que el 90% de fallecidos son ciudadanos que no se vacunaron o no completaron su esquema de vacunación. “Lamentablemente, existen personas infectadas del virus que no tienen ninguna dosis contra la COVID-19, pero cuentan con un carnet falso para poder ingresar sin ningún problema a las instituciones que exigen este documento”, dijo el médico.

Recordemos que, según las estadísticas de la sala situacional de la Diresa, en lo que va del año, se reportan más de 20.000 casos de COVID-19 en la región Piura.

Tras el incremento de contagios, el director regional de salud, Fernando Agüero Mija, demandó a los piuranos asistir a los centros de vacunación para recibir la cuarta dosis de vacuna contra el virus. Asimismo, dijo que los niños de 5 a 11 años de edad ya pueden inocularse con la tercera dosis.

Para ello, mencionó que, a través de las estrategias Vacuna Cole y Vacuna Churre, se está reforzando la aplicación del fármaco en los colegios para menores de 5 a 11 años y a los adolescentes de 12 a 17 años, con el objetivo de cerrar brechas en la aplicación de las tres dosis que le corresponde a este grupo etario.