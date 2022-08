“No hay respuesta de Lima, ya no sé qué hacer”: padre pide traslado de su bebé con daño cerebral

Desde Ucayali, Jean Pier Sherade pidió ayuda para su bebé de 36 días de nacido, quien corre riesgo de desarrollar daño cerebral si no es atendido a tiempo. De acuerdo con el joven padre, a raíz de que su hijo presentó convulsiones, el neurólogo recomendó una resonancia que arrojó la presencia de lesiones y la posibilidad de un trastorno tipo kernícterus.

En diálogo con La República, el progenitor aseguró que su bebé ingresó al centro de salud por primera vez de emergencia cuando solo tenía 11 días de vida. En esa oportunidad, lo recibieron en el área de Neonatología.

Tras mostrar recuperación, el pequeño Adán pudo retornar con su familia a su vivienda; sin embargo, días después, volvió a presentar síntomas de daño cerebral y fue trasladado nuevamente hasta el nosocomio, donde permanece hasta la fecha.

“Él tiene ahorita un problema en su cabecita. En la resonancia que nos refirió el neurólogo del Hospital Amazónico, que le sacamos en la clínica San Pablo, tiene lesiones, trastorno tipo kernícterus: es por el exceso de bilirrubina que está afectando a su cerebro, por eso ha convulsionado”, detalló el hombre de 28 años.

“A mi hijo era para que lo traten desde el primer día. Yo como padre me desespero. El neurólogo, un día sábado, me manda la referencia para que mi hijo pueda ir a Lima; como el sábado la secretaria de medicina no atendía, regresé un lunes, y ese día, de nuevo de emergencia, lo llevamos a mi hijo al hospital. Así sigue hasta el día de hoy”, lamentó.

Sherade señaló que, pese a sus constantes insistencias, no recibe una respuesta del SIS (Seguro Integral de Salud), y su niño empeora cada vez más. “No hay respuesta de Lima. La verdad ya no sé qué hacer. No entiendo por qué no lo evacúan para que lo vea un neurólogo pediatra, aquí no hay. No le están solucionando nada, no le pueden dar de alta, depende del oxígeno”, acotó.