“Mi cuenta está en cero”: mujer denuncia robo de sus ahorros de 39.000 soles de su AFP

Ruth Laredo es una madre de familia que, luego de muchos años de trabajo y con la confianza de tener un fondo de ahorros producto de su esfuerzo, presentó su solicitud a Integra para retirar su dinero, ya que se encontraba necesitando del mismo. Sin embargo, se dio con la ingrata sorpresa de que su cuenta estaba vacía, puesto que otra persona había realizado el trámite por ella .

De esta manera, denunció que le robaron 39.000 soles de su AFP , dinero que nunca había cobrado cuando el Estado dio la oportunidad anteriormente porque no lo necesitaba; sin embargo, frente a las circunstancias de ahora, recién se ha comunicado con el banco.

“ Este año me fijo porque necesito el dinero y me doy con la sorpresa de que está en cero. Me dijeron que yo había retirado los 39.000 soles . He dejado de trabajar hace años y estaba involucrada en la salud de mi niña”, declaró a Panamericana.

Además, afirmó que, cuando se comunicó con la AFP Integra, le informaron que todo su dinero ya había sido depositado en una cuenta bancaria y que ya no le quedaba fondos.

“ Solo por teléfono una asesora de AFP Integra me dice que mi dinero está en el banco. Voy y ya no hay nada . Hace poco sacaron un reportaje con un caso similar, estoy pidiendo que la AFP Integra me devuelva el dinero”, acotó la víctima de robo.

Víctima de robo presentó su caso al Ministerio Público

Laredo también dio a conocer que ha presentado su caso ante el Ministerio Público. En esa línea, comentó que el fiscal, que está realizando el seguimiento, le ha pedido la documentación correspondiente para darle trámite a su reclamo. “He ido a Indecopi, a SBS y ahora a la prensa”, añadió.