Edy Loayza: ”Renuncié porque dijeron que me iban a sacar”

¿Cómo ocurrió su salida de la Geresa?

Me llaman para hacerme conocer que iban a sacarme. Entonces presente mi carta de renuncia ayer mismo.

¿Entonces renuncia por el anuncio de cambio?

El gerente (Yony Apaza) me comunica que me van a sacar. Yo no me quiero aferrar, soy trabajadora estable. Si alguien no quiere trabajar conmigo, qué me queda.

¿Le pusieron trabas en su gestión?

He venido a la Geresa por identificación profesional y vocación de servicio a la población (…) Una de las obligaciones desde el lugar en que esté, es fortalecer la institución. Nuestra institución no se fortalece si se están cambiando funcionarios frecuentemente. No hay una garantía de implementar los planes de trabajo. Uno sale, otro entra. Esa es una de las amenazas. La otra es que los gremios, el personal de salud nos gana la agenda. Todos los días hay problemas que vamos tratando de resolver.

Uno podría pensar que su salida es por el problema en los hospitales por los CAS COVID.

Tendría que preguntarles a ellos. Una de las cosas que me mencionó el gerente general (Yony Apaza) es el problema del Goyeneche, pero el problema se presentó en todos los hospitales y porque se está decidiendo las cuestiones legales. Nosotros hasta el domingo en la noche (31 de julio) nos hemos reunido vía virtual con los directores de redes y hospitales para ver qué hacíamos al día siguiente. Hemos dado los lineamientos para que a partir del día siguiente comiencen a implementar la ley. Hay unos que han comenzado el día anterior a trabajar: ‘Si necesito personal de UCI en la noche los llamo’ y asumieron su responsabilidad, como lo han hecho en el IREN, Majes y en Aplao. Pero acá no lo han hecho.

Entonces no acataron la disposición.

Eso es competencia de los directores que son designados por el Gobierno Regional y ellos son los responsables de la organización de la prestación de servicios.

¿Si hubo problemas con los CAS COVID es responsabilidad de ellos?

Por supuesto.

¿La dejaron trabajar con la continuas designaciones desde el GRA?

Ya lo he dicho, es una situación que no permite conducir bien.

¿Hubo intervención de Nova (nuevo gerente)?

No quiero opinar y ya se conoce toda esa situación.