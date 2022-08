COVID-19: decesos se han cuadruplicado en solo 6 semanas

Las defunciones por COVID-19 se han cuadriplicado en las últimas seis semanas. A mediados de junio se reportaban 64 decesos semanales; sin embargo, a finales de julio la cifra se incrementó a 256, advirtió el analista de datos Juan Carbajal.

El ingeniero también agregó que, hasta el momento, julio registra 818 muertes por el virus, con lo cual supera el total de abril (545), mayo (397) y junio (335). No obstante, precisó que la cifra final podría bordear o incluso superar los 850, pues los datos siguen siendo ingresados.

Ahora bien, desde que se inició la pandemia los más afectados han sido los adultos mayores. En esta ocasión, ello no ha variado, ya que, de las últimas cifras, más del 80% de fallecidos han sido personas de 60 a más años, que no tenían su esquema de vacunación completo, refirió.

Precisamente, el exministro de Salud Óscar Ugarte sostuvo que ‘’los niveles de vacunación constituyen un factor importante de protección, pero están bajos’'. Con terceras dosis, indica, aún hay regiones que están por debajo del 50%. Incluso, añade, los adolescentes tienen un avance del 30,6% con tres dosis, las cuales empezaron a ser administradas el 26 de marzo. A nivel nacional, la cobertura es del 69%, a pesar de que el titular del Minsa, Jorge López, aseguró el 25 de julio que ese día se alcanzaría el 70%.

‘’Esa es una responsabilidad, principalmente, del ministerio, que ha dejado pasar estos cuatro meses (el primer semestre, cuando están todos los chicos concentrados en el colegio) sin vacunar’', detalló Ugarte.

Importante. Se deben vacunar con terceras y cuartas dosis. Foto: difusión

En esa línea, Carbajal señaló que en los últimos cuatro meses el ritmo de vacunación de terceras dosis descendió: de tener picos de 135.000 dosis aplicadas a diario se bajó hasta los 30.000.

Relajo de medidas

El vicedecano del Colegio Médico, Alfredo Celis, indicó que, además de insistir con la vacunación, se debe hacer lo mismo con el hecho de que el virus aún está entre nosotros, por lo que es importante mantener medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos.

Pero el relajo de medidas no solo es por el lado de las personas, sino también de parte del propio Minsa, afirmó Celis. ‘’Se tiene la percepción de que esta cuarta ola con ómicron no es tan letal como otras. Dicen: ‘oye, te va a dar una gripecita’, lo cual es cierto, pero también es cierto que hay gente que se muere y no sabemos quién sí o quién no; por lo tanto, el cuidado debería ser de todos’'.

En ese sentido, Ugarte aseveró que ‘’hay una actitud muy pasiva’' por parte del Minsa. ‘’Están esperando a que la gente vaya a vacunarse. Hay que ir hacia la gente, sobre todo a esos grupos juveniles e infantiles concentrados en colegios que no se han vacunado. Eso es negligencia’'. Se debe realizar una campaña intensiva sobre la cuarta ola y los riesgos que hay para adultos y niños, concluyó.

CAS COVID

Más trabajadores de CAS COVID están afectados por el vencimiento de su contrato. Pese a la ley promulgada por el Congreso, ayer en el hospital Cayetano Heredia hubo protestas. Lo mismo pasó en Arequipa, Puno y Lambayeque. Los afectados sufren por ello.