“Me dio fiebre, vi unos granitos y salí positivo”, testimonio de un paciente con viruela del mono

Miguel, de 40 años, lleva más de una semana internado en el Hospital Cayetano Heredia. ¿La razón? Es un paciente con viruela del mono. Aunque, actualmente, su estado de salud es estable.

Al inicio realizó cuarentena en su hogar; sin embargo, por algunas complicaciones, tuvo que ser trasladado al citado nosocomio.

“ Estaba en la panadería (su trabajo) y me comenzó a dar fiebre, vi unos granitos en mi cara y mi jefe me dijo que me haga la prueba y di positivo (a viruela del mono ) ”, narró a un equipo de Latina.

Miguel cree que pudo adquirir la monkeypox en su centro de labores. “Un cliente fue con varias (lesiones), seguro ahí pude contagiarme”, agregó.

Recalcó que siempre usaba su mascarilla; pero, tal vez, tuvo contacto directo cuando entregaba los panes.

Perú ocupa el segundo lugar de contagios en América Latina

La viruela del mono ya se encuentra en 78 países. Perú, en esa línea, se ubica como la segunda nación en Latinoamérica con más casos, después de Brasil, que ocupa el primer puesto.

Los enfermeros y médicos del Hospital Cayetano Heredia, para ingresar a los cuartos de los infectados, tienen que usar equipos de protección de cabeza a pies.

“Si bien no es considerada una enfermedad letal, puede dejar serias heridas, infecciones y cicatrices en la piel” , declaró uno de los galenos del establecimiento médico a Latina.

En el 2021, este nosocomio colapsó por la COVID-19, pues no había camas UCI para las personas que llegaban graves con este virus. Además, en el centro médico, diariamente ingresan cinco pacientes con síntomas de la viruela del mono, con ampollas con costras, según el noticiero.

“No es una enfermedad de infección sexual, sino también se contagia a través de fluidos y contacto” indicó Leslie Soto, médica infectóloga en Latina.